İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlar durduruldu - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de koronavirüsün bulaş hızının arttığını belirterek; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşların durdurulduğunu aktardı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yapıtğı açıklamada, "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır" dedi.Bakan Koca, halen yolda olan uçuşlar için de karantina uygulanacağını belirterek, "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir" ifadelerini kaydetti.