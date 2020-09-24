İngiltere, Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi - Son Dakika

İngiltere, Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi

İngiltere, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan ülkeye gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının getirildiğini duyurdu.

İngiltere, Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi, System.String[]

İngiltere, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan ülkeye gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının getirildiğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, vaka oranını düşük tutmak için "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinde" değişikliğe gidildiği bildirildi.

Buna göre, son 1 ayda vaka sayıları artan Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan cumartesi günü saat 04.00'ten itibaren ülkeye gelecek kişilerin kendilerini 14 gün boyunca izole etmeleri gerekecek.

Açıklamada, İngiltere'ye ulaşanlardan yolcu formlarının talep edileceği bildirilirken, formu görevlilere teslim etmeyenlere 100 sterlin para cezası kesileceği uyarısında da bulunuldu.

- Türkiye "güvenli ülkeler" listesinde yer alıyor

İngiliz hükümeti, 100 bin kişide 20'den fazla vakanın görüldüğü ülkelerden gelenlere karantina şartının uygulanacağını açıklamıştı.

İngiltere, daha önce İspanya, Fransa, Avusturya, Hırvatistan, Çekya ve İsviçre'yi de "güvenli ülkeler" listesinden çıkararak bu ülkelerden gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

İngiltere'nin "güvenli ülkeler" listesinde yer aldığı için Türkiye'den gelenler için karantina zorunluluğu bulunmuyor.

Danimarka, İngiltere, Slovakya, İzlanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 20:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere, Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi - Son Dakika

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