Son Dakika › Dünya › İngiltere'de 1.5 kişinin karantinada yiyecek bulamadığı açıklandı - Son Dakika Dünya
İngiltere'de 1.5 kişinin karantinada yiyecek bulamadığı açıklandı
6 saat önce
Dünyayı esip kavuran koronavirüs salgını hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor.
Dünyayı esip kavuran koronavirüs salgını hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Ingiltere'de 1.5 milyon kişinin karantina nedeniyle yiyecek bulamadığı açıklandı.
İngiltere'de pazar araştırması ve anket şirketi YouGov tarafından yapılan bir araştırmaya göre ülke genelinde 1.5 milyon kişinin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan karantina sonucunda yiyecek bulamadığı açıklandı. İçişleri Bakanı Priti Patel ise sağlık çalışanlarına yeterli kişisel koruma ekipmanı sağlanamadığı için özür diledi. Öte yandan İngiliz medyası İngiltere'deki karantina kararının 25 Mayıs'a kadar süreceğini ileri sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:43 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur DHA YURT BÜLTENİ - 14 İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü