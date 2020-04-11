İngiltere'de 1 milyon 200 kişi devlet yardımlarına başvurdu - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan ekonomik sıkıntılar İngiltere'de devletin yardım fonlarına başvuruları artırdı. Devlet yardımlarına başvuranların sayısı 1 milyon 200 kişiye ulaştı.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden ölümcül korona virüsüne karşı alınan sokağa çıkma yasağı İngiltere halkını ekonomik olarak sıkıntıya soktu. Ülke genelinde okullarda eğitime ara verilmesi, etkinlik alanlarının ve hizmet sektöründeki işletmelerin kapatılması, iş yeri sahiplerini ve çalışanları sıkıntıya sokarken insanlar faturalarını ödeyememekten tedirgin oluyor. Boris Johnson'ın İngiltere'de sokağa çıkma yasağı kararını aldığını duyurmasından bu yana yaklaşık 1 milyon 200 kişinin devletin yardım ve refah programı olan Evrensel Kredi başvurusunda bulunduğu belirtildi. Çalışma ve Emeklilik Bakanı Therese Coffey, korona virüs krizi nedeniyle bir günde 40 bine yakın başvuru alındığını belirtirken normalde günlük ortalamanın 10 bin ile 12 bin arasında olduğunu söyledi. Hükümetin genel bir yardımı olan Evrensel Kredi başvurularındaki yoğunluğu hafifletebilmek için yeni başvuruların korona virüs nedeniyle olduğunun belirtilmesi isteniyor. Coffey, çağrıda bulunanların sadece işini kaybedenler değil aynı zamanda serbest meslek sahiplerinin de olduğunu belirtti.



İngiltere hükümetinin Evrensel Kredi dışında halka sağlayacağı yardımların netleşmesini ve başvuruların açılmasını bekleyen iş yeri sahipleri ve çalışanlar maaşlarının yüzde 80'i kadarını alabilecekler. Maaş yardımı başvurularının Nisan sonunda açılacağı belirtilirken başvuru kriterlerinde İngiliz vatandaşı olması zorunluğu yok.



'Evde kal' uyarıları devam ediyor



İngiltere'de sıcak havaların gelmesi ile paskalya tatilinde olan halka yerel parklardan ve plajlarda uzak durmaları konusunda uyaran Sağlık Bakanı Matt Hancock "Bu haftasonu ulusal bir test olacak" dedi. İngiltere'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 26 dereceye yükseleceğinin beklemesinin ardından Hancock, evde kalma ve sosyal mesafe kurallarına dikkat çekti. Hanccok, "Havanın sıcak olması parkları ve plajları cazip kılıyor, ancak herkesin evde kalması gerekiyor" dedi. Hancock, "Ülke çapındaki hastanelerde sağlık personelimiz gece gündüz mücadele ediyor" diyerek evde kalınması gerektiğini yineledi.



Öte yandan, İngiltere'de en yüksek sıçrayışın henüz gelmediğini belirten Matt Hancock daha fazla ölüm yaşanabileceğini ifade etti. Toplam ölüm sayısının 20 binin altında olmasının ülke için iyi sayılabileceğini söyledi. Bugüne kadar İngiltere'de Covid-19 nedeniyle 11 doktor dahil toplamda 19 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi. - LONDRA