İngiltere'de 11 yaşındaki bir kıza saldıran Bully cinsi köpek kızı kurtarmaya çalışan iki kişiyi hastanelik ett - Son Dakika

İngiltere'de 11 yaşındaki bir kıza saldıran Bully cinsi köpek kızı kurtarmaya çalışan iki kişiyi hastanelik ett

Son Güncelleme: 11.09.2023 13:16

İngiltere'de geçen hafta sonu XL Bully cinsi bir köpek, 11 yaşındaki bir kız çocuğuna ve onu kurtarmaya çalışan iki kişiye saldırdı. İçişleri Bakanı Suella Braverman, 2021'den bu yana Bully cinsi köpeklerin üç çocuk dahil toplam dokuz kişinin ölümüne sebep olduğunu belirterek, bu cinsin yasaklanacağını duyurdu.

İngiltere'de geçen hafta sonu XL Bully cinsi köpek, 11 yaşındaki bir kız çocuğuna saldırdı. Köpek kızı kurtarmaya çalışan iki kişiye daha saldırıp yaraladı.

İngiltere'de 11 yaşındaki bir kıza saldıran Bully cinsi köpek kızı kurtarmaya çalışan iki kişiyi hastanelik ett

Olaydan sonra İçişleri Bakanı Suella Braverman, 2021 yılından bu yana üçü çocuk toplam dokuz kişinin ölümine sebep olan Bully cinsi köpeğin yasaklanacağını söyledi.

Suella Braverman, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Amerikan XL Bully köpeği topluluklarımız için açık ve ölümcül bir tehdittir, özellikle çocuklar için. Bu şekilde devam edemeyiz. Bully cinsi köpekleri yasaklama seçenekleri konusunda acil tavsiyeler talep ettik." dedi. İlerleyen dönemde İçişleri Bakanı ve Polis Bakanı Chris Philp, kamu güvenliğini artırmak ve üreme ile satışlarını yasaklamak için seçenekleri değerlendirmek üzere acil tavsiyeler talep etmiştir.

İngiltere'de 11 yaşındaki bir kıza saldıran Bully cinsi köpek kızı kurtarmaya çalışan iki kişiyi hastanelik ett

2022'den bu yana Amerikan Bully cinsi köpekler, İngiltere'deki köpeklerle ilişkilendirilen ölümlerin %73'ünden sorumlu olmuş, ancak toplam köpek popülasyonunun çok küçük bir yüzdesini oluşturmuşlardır. Bu nedenle Bully Watch UK adlı kampanya grubuna göre, İngilizlerin Amerikan Bully'ler tarafından öldürülme olasılığı, diğer herhangi bir cins köpekten 270 kat daha fazladır.

Birmingham'daki Bordesley Green bölgesinde Cumartesi günü sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir XL Bully'nin kızı vahşice ısırmasının ardından bir adamı kızı kurtarmaya çalışan bir adama da saldırdığı görülüyor.

Batı Midlands Polisi, "11 yaşındaki kızı ailesi ile gezdiği sırada köpeğin kıza saldırdığını, köpeğin kızı kurtarmaya çalışan iki adamı da kol ve bacaklarından yaraladığını ve kızla beraber hastaneye kaldırıldığını söyledi.

2021'den bu yana dokuz ölüm XL Bully saldırısında üçü çocuk olmak üzere toplam dokuz kişi hayatını kaybetti.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk

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Son Dakika Hukuk İngiltere'de 11 yaşındaki bir kıza saldıran Bully cinsi köpek kızı kurtarmaya çalışan iki kişiyi hastanelik ett - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de 11 yaşındaki bir kıza saldıran Bully cinsi köpek kızı kurtarmaya çalışan iki kişiyi hastanelik ett - Son Dakika
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