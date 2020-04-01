İngiltere'de 13 yaşında bir çocuk koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık İngiltere'de 13 yaşında bir çocuk koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti - Son Dakika

İngiltere'de 13 yaşında bir çocuk koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti

36 dakika önce

Londra'da bulunan King's College Hastanesi'ne Covid-19 hastalığı teşhisiyle yatırılan 13 yaşındaki bir erkek çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

İngiltere'de 13 yaşında bir çocuk koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan King's College Hastanesi'ne Covid-19 hastalığı teşhisiyle yatırılan 13 yaşındaki bir erkek çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Hastane sözcüsü, bu ölümün nedeninin araştırılması için konunun adli tabibe sevk edildiğini belirtti ancak daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

Hastane, "Ne yazık ki, Covid-19 testi pozitif çıkan 13 yaşında bir erkek çocuğu hayatını kaybetti... Bu ölüm, adli tabibe sevk edildi ve şu aşamada konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmayacağız" dedi.

Bundan kısa bir süre önce Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan 19 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği ve bunun İngiltere'de kayıtlara geçen en genç koronavirüs hastası ölümü olduğunu belrtilmişti.

İngiltere'de Salı günü açıklanan verilere göre son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 393 kişi hayatını kaybetti. Bu ülkenin, salgının başından bu yana bir günde kaydettiği en fazla can kaybı oldu. Böylece İngiltere'de Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1801'e ulaştı.

Bugüne kadar çocukların Covid-19 hastalığını daha hafif belirtilerle atlattığı düşünülse de son zamanlarda uzmanlar salgının çocuklar üzerindeki etkisine dair uyarılarda bulunuyor.

Son olarak ABD'nin Illinois eyaletinde bir yaşından küçük bir bebeğin koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bunun ABD'deki koronavirüs yüzünden yaşanan en genç can kaybı olduğu düşünülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın hastalıklar uzmanı Dr. Maria Van Kerkhove, 16 Mart'ta yaptığı basın toplantısında çocukların bu hastalığı daha hafif atlattıklarına dair ellerinde veri olduğunu; ancak en azından bir çocuğun bu hastalıktan hayatını kaybetmesi dolayısıyla çocukların da riskli nüfus arasında görülmesi ve korunması gerektiğini dile getirdi.

Aynı dönemde yayımlanan Çin merkezli bir araştırmada kimi çocukların da hastalığı ciddi ve kritik bir şekilde atlattığının görüldüğü belirtildi.

Başka kaynaklarda da sadece daha birkaç günlük çocukların da bu hastalığa yakalandığı aktarılmıştı.

Neden daha hafif atlatıyor olabilirler?

Çocukların yeni koronavirüsü yetişkinlere göre daha hafif atlatması ihtimaline dair henüz tam olarak kanıtlanmamış çeşitli hipotezler var.

Virginia Tıp Okulu'ndan pediatri profesörü Steven Zeichner'in Vox haber sitesine yaptığı açıklamaya göre bir ihtimal çocukların okulda ve oyun gruplarında diğer tip virüslere daha açık olması dolayısıyla bağışıklık sistemlerinin yeni koronavirüse karşı daha iyi mücadele etmesi.

Ancak Imperial College London'dan salgın hastalıklar uzmanı Wendy Barclay, New Scientist dergisine yaptığı açıklamada, yetişkinlerin hayatları boyunca bir tip koronavirüse maruz kalmaları oranının çocuklara kıyasla daha yüksek olduğunu belirtti. Barclay'e göre bu da yetişkinlerin savunma sistemlerinin daha önce ürettiği antikorları yeni koronavirüse karşı da kullanmasının daha çok zarar vermesi ihtimalini doğuruyor.

Diğer hipotez ise çocukların bağışıklık sistemlerinin dışarıdan gelen yeni bir virüse karşı daha az zararlı tepki göstermesi ihtimali.

ABD'nin Maryland eylaletindeki Baltimore şehrinde bulunan Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu'ndan Doktor Keri Althoff, BBC'ye yaptığı açıklamada çocukların korunması için oyun oynarlarken şu önlemlerin alınabileceğini söylemişti:


Koronavirüs, İngiltere, Londra, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:45 

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