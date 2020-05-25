İngiltere'de 15 Haziran'dan itibaren mağazaların açılması planlanıyor - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs önlemlerinin gevşetilmeye devam ediyor. Ülkede 15 Haziran'dan itibaren perakende mağazaların yeniden açılması planlanıyor.



Avrupa'da birçok ülke korona virüs salgını ile mücadele için aldığı önlemleri gevşetmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün yaptığı açıklamada ülke genelinde 1 Haziran'dan itibaren açık hava pazarlarını, 15 Haziran'dan itibaren ise tüm perakende mağazaları açmayı planladıklarını duyurdu. Johnson, "Bugün perakende sektörüne dükkanlarını açma izni verme niyetimizi bildirmek istiyorum ki, hazırlıklarını yapabilsinler" ifadelerini kullandı. Başbakan, ilerleyen günlerde korona virüs salgınına karşı mağazaların güvenli hale getirilmesi hakkında bir yönetmelik yayınlanacağını açıkladı. İngiltere'de Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranların açık havada bulunan bölümlerinin açılmasına izin verileceği düşünülüyor.



Öte yandan Başbakan Johnson, bugün yaptığı açıklamada karantina kurallarını ihlal eden Başdanışmanı Dominic Cummings'i ise savunmaya devam etti.



İngiltere'de toplam korona virüs vaka sayısı 261 bin 184'e, hayatını kaybedenler ise 36 bin 914'e yükseldi. İngiltere, dünyada korona virüsten en fazla can kaybının yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor. - LONDRA