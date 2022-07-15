İngiltere'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği yapıldı - Son Dakika
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İngiltere'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği yapıldı

15.07.2022 15:58

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, çok sayıda davetli katıldı.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, darbe girişiminin 6. yılında 15 Temmuz şehitlerini anmak, Türkiye'nin milli birlik ve beraberlik mücadelesini hatırlamak ve bu bilinci kuvvetlendirmek amacıyla resmi tören düzenlediklerini belirtti.

İngiltere'nin 15 Temmuz gecesi "bekle ve gör" politikası izlemediğine dikkati çeken Yalçın, İngiltere'nin Türk demokrasisine desteğini açıklayan ilk ülkelerden olduğunun altını çizdi.

Yalçın, darbe girişiminin hemen ardından FETÖ üyelerinin İngiltere'den iadesine ilişkin çalışmalar başlattıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Esasen etkilerini ve nüfuzlarını kaybetmeleri bakımından burada belli bir gayret gösterildi. Nitekim bundan 10-15 yıl önceki pozisyonlarının, etki ve nüfuzlarının artık olmadığını burada hepimiz bizzat görüyoruz. İadelerle ilgili de aslında buradaki hükümet bizim yanımızda durdu, belli davalar ve mahkemeler bizim adımıza İngiliz hükümeti tarafından açıldı. Bunlar temyizlere, en üst mahkemelere kadar da taşındı ama mahkeme aşamalarında henüz arzu ettiğimiz sonuca varamadık.

Bu mücadeleler ve girişimler devam edecek. Bunlar bir süreç. Hem burada hem de dünyanın her yerinde bizim FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelemiz, diğer ülkelerle olan bağlantıları ve aldıkları destek, nüfuz veya varlıkları öncelikli konumuz olmaya devam edecek."

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Kaynak: AA

Demokrasi, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliği yapıldı - Son Dakika

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