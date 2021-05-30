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İngiltere'de, 17 milyon poundluk madalyona yurt dışı satış yasağı - Son Dakika

İngiltere'de, 17 milyon poundluk madalyona yurt dışı satış yasağı

30.05.2021 13:24
İngiltere'de, 17 milyon poundluk madalyona yurt dışı satış yasağı, System.String[]

İngiltere Kültür Bakanlığı, 15'inci yüzyıla ait 17 milyon pound değerindeki Roma mitolojisinde yer alan Aşk Tanrıçası Venüs'ün kabartma tekniğiyle tasvir edildiği madalyona yurt dışına satılmaması için geçici ihracat yasağı getirdi.

İngiltere Kültür Bakanlığı, 15'inci yüzyıla ait 17 milyon pound değerindeki Roma mitolojisinde yer alan Aşk Tanrıçası Venüs'ün kabartma tekniğiyle tasvir edildiği madalyona yurt dışına satılmaması için geçici ihracat yasağı getirdi.

Kültür Bakanı Caroline Dinenage adına yapılan açıklamada, "Mantua'da 500 yıldan daha uzun bir süre önce yapılan olağanüstü nadir İtalyan madalyonun ihracatı ertelendi" ifadeleri yer aldı. Bakanlık, ihracat yasağının 4 ay süreceğini ve bu süre içinde madalyonu satın alarak tarihi eserin ülkede kalmasını sağlamak isteyen İngiliz kurumlarına çağrıda bulundu. Uzmanlar, koyu kahverengi madalyonun değerinin 17 milyon pound olduğunu belirtti.

Madalyonun kabartma detaylarında Venüs, sevgilisi Mars, kocası Vulcan ve oğlu Cupid yer alıyor. Yüzyıllar içinde çok iyi korunan madalyon, bronzdan üretilerek gümüş ve cıva yaldızıyla kaplandığı belirtildi. Kültür Bakanı Caroline Dinenage "Bu parça, efsane ve gizemin çarpıcı bir birleşimidir. Umarım Birleşik Krallık'ta bir alıcı bulunabilir, böylece araştırmacılar sırlarını açığa çıkarabilir ve halk bu çarpıcı tasarımı sergide görebilir" dedi.MADALYONUN, DONATELLO İLE BAĞLATISI VAR

Sanat Eserleri ve Kültürel İlgi Alanındaki Nesnelerin İhracatı Üzerine İnceleme Komitesi (RCEWA) üyesi Stuart Lochead "Olağanüstü bir boyutta ve mümkün olan en yüksek kalitede olan bu ayartıcı yaldızlı ve gümüşlenmiş bronz madalyon, 15'inci yüzyılın sonlarından 16'ncı yüzyılın başlarına kadar Kuzey İtalya'da faal olan son derece sofistike ve entelektüel hümanist sanatçı ve patronlarının en iyisini temsil ediyor" ifadelerini kullandı. Lochead "Yine de sırlarının çoğu hala açıklanmayı bekliyor. (Madalyon) Mantegna ve Donatello ile açık bağlantılar gösterirken daha fazla çalışmanın, onu kimin ve kim için tasarlayıp ürettiğini ortaya çıkarması ve dolayısıyla dönemin ilerici bilgisine katkıda bulunacağı umulmaktadır" dedi.


İngiltere'de, 17 milyon poundluk madalyona yurt dışı satış yasağı

Kültür Bakanlığı, England, Venüs, Roma, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere'de, 17 milyon poundluk madalyona yurt dışı satış yasağı - Son Dakika Dünya


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