İngiltere'de 2 yılın ardından "Notting Hill Karnavalı" başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de 2 yılın ardından "Notting Hill Karnavalı" başladı

28.08.2022 22:03
İngiltere'de 2 yılın ardından "Notting Hill Karnavalı" başladı

İngiltere'de 1966'dan bu yana düzenlenen Notting Hill Karnavalı, 2 yılın ardından başkent Londra'da yeniden başladı.

İngiltere'de 1966'dan bu yana düzenlenen Notting Hill Karnavalı, 2 yılın ardından başkent Londra'da yeniden başladı.

İngiltere'de her yıl ağustos ayının sonunda düzenlenen ve son 55 yılda Rio Festivali'nin ardından dünyanın en büyük ikinci festivali haline gelen Notting Hill Karnavalı, 2 yılın ardından başkent Londra'da yeniden başladı.

Avrupa'nın en büyük sokak festivali olarak da bilinen Notting Hill Karnavalı, festival 2017'deki Grenfell Tower yangınında hayatını kaybeden 72 kişi için yapılan anma koşusu ve 72 saniyelik saygı duruşu ile başladı.

Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, dans gösterileri renkli görüntülere sahne olurken, katılımcıların çöplerini yere atmaları nedeniyle Londra sokakları çöpten geçilmedi.

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında ara verilen festival, 2 gün boyunca devam edecek. Festival ile "birliği teşvik etmek ve her yaştan insanı bir araya getirmek" amaçlanıyor.

İlk festival ise, Notting Hill'de yaşayan ve bölgesindeki çeşitliliği vurgulamak ve kutlamak isteyen Rhaune Laslett tarafından düzenlenmişti.

(Yunus Dalgıç/İHA)

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı Prenses Diana'nın kullandığı otomobil, açık artırmada 650 bin sterlinlik rekor fiyata satıldı Prenses Diana'nın kullandığı otomobil, açık artırmada 650 bin sterlinlik rekor fiyata satıldı
Kaynak: İHA

England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de 2 yılın ardından 'Notting Hill Karnavalı' başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:44 Demet Akalın'a lazer tutarak dalga geçtiler: Hemen alın onu oradan
21:44 Oğuzhan Koç'un yüksek topuklu ayakkabıları düğünün de önüne geçti
21:32 CHP'li Engin Özkoç: Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir
21:28 Kasımpaşa, Hatayspor'u tek golle devirerek ilk galibiyetini aldı
21:22 Kayserispor evinde Giresunspor'u perişan etti
21:16 AK Parti mücadelede vites artırdı! En kritik seçmen grubu ikna edilecek
21:08 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un en mutlu gününe çok sayıda ünlü eşlik etti
20:37 Cenk Eren ile 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın kasedi ortaya çıktı
20:34 Galatasaray ile Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri belli oldu
20:26 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah şahidi Acun Ilıcalı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 22:03:09. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de 2 yılın ardından "Notting Hill Karnavalı" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement