İngiltere'de 2 gündür Covid-19'a bağlı can kaybı 100'ün altında - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 65 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 124 bin 566'ya yükseldi. Ülkede son 2 gündür Covid-19'a bağlı can kaybı 100'ün altında seyrediyor.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı can kayıpları son 2 gündür 100'ün altında seyrediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınında son 24 saatte 65 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 124 bin 566'ya yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 4 bin 712 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 223 bin 232'ye yükseldi. İngiltere'de 28 Eylül'den bu yana günlük vaka sayısı ise ilk kez 5 binin altına düştü.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 22 milyon 377 bin 255 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 1 milyon 142 bin 643 kişiye ise aşının her iki dozunun uygulandığı belirtildi.

-İHA-