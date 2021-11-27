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İngiltere'de 2 kişide Covid-19'un Omicron mutasyonu tespit edildi - Son Dakika

İngiltere'de 2 kişide Covid-19'un Omicron mutasyonu tespit edildi

27.11.2021 19:02
İngiltere'de 2 kişide Covid-19'un Omicron mutasyonu tespit edildi

Covid-19'un Güney Afrika'da keşfedilen ve Omicron adı verilen yeni mutasyonu İngiltere'de 2 kişi de tespit edildi.

Covid-19'un Güney Afrika'da keşfedilen ve Omicron adı verilen yeni mutasyonu İngiltere'de 2 kişi de tespit edildi.

Covid-19'un Güney Afrika'da keşfedilen yeni mutasyonu Omicron, birçok ülkede tespit edilmeye başladı. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid yaptığı açıklamada, İngiltere'de 2 kişi de Omicron mutasyonu tespit edildiğini belirterek, vakalardan 1'inin başkent Londra'nın kuzey doğusundaki Chelmsford şehrinde, diğerinin ise Nottingham'da olduğunu aktardı. Söz konusu bölgelerde Covid-19 testleri yapılacağını ifade eden Javid, 2 vakanın "bağlantılı" olduğunu ve bu bağlantının Güney Afrika'ya kadar takip edildiğini ekledi.

İngiltere'de yeni mutasyonun yayılmasını önlemek amacıyla yeni önlemlerin alınabileceğini belirten Javid, "Gerektiği takdirde daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceğimiz konusunda her zaman çok net olduk. Bu, pandeminin sona ermekten çok uzak olduğunun gerçek bir hatırlatıcısıdır. Şu anda herkesin yapabileceği bir şey var, lütfen aşı olun" dedi.

KIRMIZI LİSTEYE 4 AFRİKA ÜLKESİ DAHA EKLENDİ

İngiltere hükümeti, endişe verici Omicron mutasyonu karşısında kırmızı seyahat listesine 4 ülkeyi daha ekledi. Sağlık Bakanlığı, dün Güney Afrika, Botsvana, Namibya, Zimbabve, Lesotho ve Esvatini'yi kırmızı listeye eklemesinden sonra bugün de Angola, Mozambik, Malavi ve Zambiya'yı kırmızı listeye ekledi. Güncellemeye göre 28 Kasım Pazar günü yerel saat ile 04.00'den itibaren bu ülkelerden İngiltere'ye gelen kişiler 10 gün boyunca otel karantinası uygulamak zorunda kalacak.

Hükümet ayrıca, son 10 gün içinde söz konusu ülkelerde bulunmuş kişilerin kendilerini 10 gün izole etmeleri ve PCR testi yapmaları gerektiğini belirtti.

JOHNSON, YENİ VAKALARIN ARDINDAN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

İngiltere'de yeni mutasyonun görülmesiyle beraber, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün yerel saat ile 17.00'de basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Öte yandan Covid-19'un Delta mutasyonundan yaklaşık 2 kat daha fazla mutasyona sahip olduğu için daha tehlikeli olarak kabul edilen Omicron, şu ana kadar Güney Afrika, Botsvana, Belçika, İngiltere, İsrail ve Hong Kong'da tespit edildi. Mutasyonun Almanya ve Çek Cumhuriyeti'nde olabileceğinden şüpheleniliyor.

(Aylin Albayrak/İHA)

İngiltere'de 2 kişide Covid-19'un Omicron mutasyonu tespit edildi

Güney Afrika, Koronavirüs, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de 2 kişide Covid-19'un Omicron mutasyonu tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de 2 kişide Covid-19'un Omicron mutasyonu tespit edildi - Son Dakika
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