İngiltere'de 2 kişide koronavirüs görüldü - Son Dakika
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İngiltere'de 2 kişide koronavirüs görüldü

6 saat önce

İngiltere'de aynı aileye mensup 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

İngiltere'de 2 kişide koronavirüs görüldü, System.String[]

İngiltere'de aynı aileye mensup 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, "İngiltere'de aynı ailenin üyesi olan 2 hastanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını doğrulayabiliriz." ifadesi kullanıldı.

Hastalara gerekli tedavinin uygulandığı ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için denenmiş ve test edilmiş enfeksiyon kontrol prosedürlerinin kullanıldığı kaydedilen açıklamada, ayrıca bu hastalarla temas eden kişilerin de belirlenmesine çalışıldığı vurgulandı.

Çin'de 213 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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