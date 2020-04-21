İngiltere'de 2 kulüp doktoru, gönüllü olarak korona virüsle mücadele ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor İngiltere'de 2 kulüp doktoru, gönüllü olarak korona virüsle mücadele ediyor - Son Dakika Spor

İngiltere'de 2 kulüp doktoru, gönüllü olarak korona virüsle mücadele ediyor

6 saat önce

İngiltere 1. Lig takımlarından Rochdale'ın kulüp doktoru Jim Weems ve İngiltere 2. Lig ekiplerinden Oldham'ın kulüp doktoru Wesley Tensell, gönüllü olarak korona virüs ünitelerinde çalışmaya başladı.

İngiltere'de 2 kulüp doktoru, gönüllü olarak korona virüsle mücadele ediyor, System.String[]

İngiltere 1. Lig takımlarından Rochdale'ın kulüp doktoru Jim Weems ve İngiltere 2. Lig ekiplerinden Oldham'ın kulüp doktoru Wesley Tensell, gönüllü olarak korona virüs ünitelerinde çalışmaya başladı.


İngiltere'de 2 profesyonel futbol kulübünün kulüp doktorları, gönüllü olarak korona virüs ünitelerinde çalışmaya başladı. İngiltere 1. Lig'de mücadelede eden Rochdale kulübünün doktoru Jim Weems ile İngiltere 2. Lig temsilcilerinden Oldham kulübünün doktoru Wesley Tensell, salgına yakalananlara yardımda bulunmak için gönüllü oldu. Toplum için üzerine düşeni yapmak istediğini söyleyen Wesley Tensell, "İnsanlar sağlık çalışanlarını alkışlıyor. Çocuklarıma bir gün, toplum için üzerime düşeni yaptığımı söylemek istiyorum. Risk var, küçük çocuklarım var. Hatta eşimle de tartıştık. Kendimi elimden geldiğince korumam gerekiyor. İnsanlara yardım edebilmek için yapabileceğim en iyi şey bu. Bu durum ön cephede savaşacağım anlamına geliyor. Bir daha hastanede çalışacağımı düşünmemiştim" ifadelerini kullandı. Rochdale kulübü doktoru Jim Weems ise umutsuz bir zamanda olduklarını ve böyle bir zamanda herkesin yardım etmek isteyeceğini belirterek, "Wigan Hastanesi'nde genç bir doktor olduğum zamanları hatırladım ve karar verme sürecim bu şekilde gelişti. Dikkatlice düşündüm ve yardım etmek için bir şeyler yapmam lazımdı. Hastalarımızın topluma güvenli bir şekilde geri döndüklerinden emin olmalıyız" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

İngiltere, Futbol, Oldham, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:14 Kaynak: İHA

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