İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li ajanın eşi video bağlantısıyla mahkemeye çıktı - Son Dakika
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İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li ajanın eşi video bağlantısıyla mahkemeye çıktı

29.09.2022 18:36
İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li ajanın eşi video bağlantısıyla mahkemeye çıktı

İngiltere'de 2019'da trafik kazasında bir gencin ölümüne neden olan ancak dokunulmazlığa sığınarak ülkeden kaçan ABD'li ajanın eşi Anne Sacoolas, video bağlantısıyla ilk kez duruşmaya katıldı.

İngiltere'de 2019'da trafik kazasında bir gencin ölümüne neden olan ancak dokunulmazlığa sığınarak ülkeden kaçan ABD'li ajanın eşi Anne Sacoolas, video bağlantısıyla ilk kez duruşmaya katıldı.

Aracıyla çarparak 19 yaşındaki Harry Dunn'ın ölümüne neden olan Sacoolos, başkent Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya ABD'den video bağlantısıyla katıldı. Yaklaşık 6 dakika süren duruşma sırasında, 45 yaşındaki Sacoolos, sadece adını ve doğum tarihini teyit etti.

Sacoolos'la ilgili koşulsuz kefalet kararı verirken bir sonraki duruşmanın 27 Ekim'de Old Bailey Mahkemesi'nde yapılacağı kaydedildi. Sanık Sacoolos'ın bu duruşmaya bizzat katılıp katılmayacağına ise henüz karar verilmedi.

"Yüreğimize su serpilmiş oldu"

Kaza sonucu 19 yaşında hayatını kaybeden Dunn'ın ailesi de duruşmaya katılmak üzere mahkemeye geldi.

Ailenin sözcüsü Radd Seiger, duruşmanın ardından mahkeme binası dışında açıklamalarda bulundu. Bu noktaya gelmekten memnuniyet duyduklarını ve yüreklerine su serpildiğini söyleyen Seiger, şöyle devam etti:

"Ceza adalet sistemine kesinlikle saygı duyuyoruz ve ebeveynler ceza davası sonuçlanana kadar şu anda herhangi bir yorum yapmayacaklar. Fakat onlar adına son 3 yılda bizi destekleyen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bu harika kampanya aracılığıyla bu kahraman aileyi destekleyen dünya çapındaki milyonlarca insana teşekkür etmek istiyorum. Gelecek ay görüşürüz."

Gencin ölümüne sebep olan Sacoolas, ABD askeri uçağıyla İngiltere'yi terk etmişti

Harry Dunn, 27 Ağustos'ta Northamptonshire bölgesinde ABD'nin istihbarat üssü yakınlarında meydana gelen trafik kazası sonucu 19 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Kaza esnasında Harry'nin kullandığı motosikletin doğru şeritte, Sacoolas'ın hakimiyetindeki otomobilin ise yanlış şeritte olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD, kadının diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu gerekçesiyle yargılanmasına engel olurken İngiltere hükümeti de duruma itiraz etmemişti.

Sacoolas, 15 Eylül'de ABD askeri uçağıyla İngiltere'yi terk ederken kadının kaçtığı Dunn'ın annesi Charlotte Charles ve babası Tim Dunn'a ancak bir hafta sonra söylenmişti.

Kazaya ilişkin haberlerin yayılmasıyla İngiliz yetkililer açıklama yapmak zorunda kalmış, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek konunun çözüme kavuşturulmasını istemişti.

Beyaz Saray'da anne ve babayla görüşen Trump, Sacoolas'ın İngiltere'ye dönmesine yeşil ışık yakmamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li ajanın eşi video bağlantısıyla mahkemeye çıktı - Son Dakika

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