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İngiltere'de 3 kadının kebabında hap çıktı, polis iki kişiyi gözaltına aldı
6 saat önce
İngiltere’nin güney kenti Bognor Regis'te bir kebap lokantasında bazı kadınların yemeklerinde hap çıkmasıyla polis iki kişi gözaltına alındı.
Polis, şüphelilerin insanların yaşamını tehlikeye sokma ve bedensel zarar vermek amacıyla zehir uygulama suçlarından göz altına alındıklarını ifade etti
İngiltere'nin güney kenti Bognor Regis'te bir kebap lokantasında üç kadının aldığı kebabın içinde hap çıktı. Olayı soruşturan polis iki kişiyi gözaltına aldı.
Sussex Polisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada 30 ve 42 yaşlarındaki şüphelilerin insanların yaşamını tehlikeye sokma ve zehirleme suçlarından göz altına alındıklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:35
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