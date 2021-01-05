İngiltere'de 3. kez ulusal karantina uygulanmaya başlandı - Son Dakika

İngiltere'de 3. kez ulusal karantina uygulanmaya başlandı

05.01.2021 18:05
İngiltere'de 3. kez ulusal karantina uygulanmaya başlandı, System.String[]

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün vakaları artırmasının ardından üçüncü kez ilan edilen ve şubat ayının ortalarına kadar devam edecek ulusal karantina uygulaması başladı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün vakaları artırmasının ardından üçüncü kez ilan edilen ve şubat ayının ortalarına kadar devam edecek ulusal karantina uygulaması başladı.

Daha önce alınan sıkı önlemler kapsamında temel ihtiyaç malzemeleri ve eczanelerin dışında tüm iş yerlerinin kapalı olduğu başkent Londra'da, karantinanın başlamasıyla cadde, meydan ve metrolar sessizliğe büründü.

Ulusal karantinanın uygulandığı ilk günde, kentteki Piccadilly Meydanı, Oxford ve Regent caddelerinin boş olduğu görüldü.

İngiltere, üçüncü kez ulusal karantinaya gitti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19 mutasyonunun yayılma hızını görmenin hem moral bozucu hem de endişe verici olduğunu söylemişti. Johnson, bilim insanlarının bu türün yüzde 50-70 daha fazla bulaşıcı olduğuna inandığını ve bu nedenle insanların virüse yakalanma olasılıklarının çok daha yüksek olduğunu vurgulamıştı.

Salgının başlamasından bu yana hastanelerin de Kovid-19'un ilk çıktığı zamana oranla daha fazla baskı altında olduğunu vurgulayan Johnson, "endişe verici rakamlar göz önüne alındığında hızla yayılan Kovid-19 türünü kontrol altına almak ve ülkede aşılamanın yaygınlaşmasına yardımcı olmak için daha fazlasının yapılması gerektiğinin netleştiğini" ifade etmişti.

Okullarda uzaktan eğitime geçildi

Bu kapsamda yeniden karantinaya gitme kararı aldıklarını duyuran Johnson, insanların alışveriş, evden çalışılamaması durumunda işe gitmek, tıbbi yardım almak, egzersiz gibi temel sebepler haricinde dışarıya çıkmamalarını istemişti. Başbakan, ulusal karantinanın şubat ayı ortasına kadar devam edeceğini, ilk ve orta dereceli okulların bugünden itibaren uzaktan eğitime geçeceğini ve ulusal çaptaki sınavların da erteleneceğini bildirmişti.

75 binden fazla kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, daha önce 2 kez karantinaya gidilmişti.

Boris Johnson, İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de 3. kez ulusal karantina uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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