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İngiltere'de 3'üncü Omicron vakası tespit edildi - Son Dakika

İngiltere'de 3'üncü Omicron vakası tespit edildi

28.11.2021 20:32
İngiltere'de 3'üncü Omicron vakası tespit edildi

İngiltere'de Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron vaka sayısı 3'e yükseldi.

İngiltere'de Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron vaka sayısı 3'e yükseldi.

İngiltere'de Covid-19'un Güney Afrika ortaya çıkan yeni mutasyonu Omicron vaka sayısı arttı. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de dün 2 kişide tespit edilen yeni mutasyonun, başkent Londra'nın Westminster bölgesinde 1 kişide daha tespit edildiği belirtilerek, toplam Omicron vaka sayısının 3'e yükseldiği aktarıldı.

UKHSA CEO'su Dr. Jenny Harris yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde daha fazla mutasyon vakasının tespit edilmesinin çok muhtemel olduğunu belirterek, yetkililerin mutasyonun bulaşıcılık, şiddetli hastalık, ölüm, antikor yanıtı ve aşı direnci üzerindeki etkisini anlamak için araştırmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Harris, Covid-19 semptomları olan herkesin kendini izole etmesi ve hemen PCR testi yaptırması gerektiğini vurguladı.

Harris ayrıca, aşıların yeni mutasyona karşı savunmayı güçlendirmeye yardımcı olacağını aktararak, herkesi Covid-19 aşılarının tüm dozlarını eksiksiz şekilde yaptırmaya çağırdı. Harris, yeni mutasyonun yayılmasını yavaşlatmayı sağlamak için herkesin toplu taşıma araçlarında ve dükkanlarda maske kullanması gerektiğini açıkladı.

MASKE VE PCR TESTİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

İngiltere'de Omicron vakasının tespit edilmesiyle beraber İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada, yeni mutasyon türüne önlem olarak, ülke genelindeki tüm mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımının yeniden zorunlu hale getirildiğini duyurmuştu.

Johnson ayrıca, herhangi bir ülkeden İngiltere'ye gelen tüm yolcuların ülkeye varışlarından sonraki 2'inci günün sonunda bir PCR testi yaptırmaları ve negatif sonuç alana kadar kendilerini izole etmeleri gerektiğini aktarmıştı.

10 AFRİKA ÜLKESİ KIRMIZI LİSTEYE ALINDI

İngiltere hükümeti, endişe verici Omicron mutasyonu karşısında toplamda 10 Afrika ülkesini kırmızı seyahat listesine aldı. Bugün saat 04.00'den itibaren, Güney Afrika, Botsvana, Namibya, Zimbabve, Lesoto, Esvatini, Angola, Mozambik, Malavi ve Zambiya'dan İngiltere'ye gelen yolcular, 10 gün boyunca otel karantinasına girmek zorunda kalacak.

(Aylin Albayrak/İHA)

İngiltere'de 3'üncü Omicron vakası tespit edildi

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, England, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de 3'üncü Omicron vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de 3'üncü Omicron vakası tespit edildi - Son Dakika
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