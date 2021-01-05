İngiltere'de 3'üncü ulusal karantina başladı - Son Dakika

İngiltere'de 3'üncü ulusal karantina başladı

05.01.2021 18:00
İngiltere'de 3'üncü ulusal karantina başladı, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ulusa sesleniş konuşmasında korona virüs salgınında artan vaka ve can kayıpları nedeni ile 3'üncü kez ulusal karantina kararı alındığını duyurmasının ardından başkent Londra sokakları sessizliğe büründü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ulusa sesleniş konuşmasında korona virüs salgınında artan vaka ve can kayıpları nedeni ile 3'üncü kez ulusal karantina kararı alındığını duyurmasının ardından başkent Londra sokakları sessizliğe büründü.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İngiltere'de Covid-19'un yeni türü nedeni ile günlük vaka sayıları 7 gündür 50 binin üzerinde seyrediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, korona virüs salgınında artan vaka ve can kayıpları nedeni ile 3'üncü kez ulusal karantina kararı alındığını duyurmuştu.

Karantina kuralları gereğince ülkedeki tüm mağazalar, restoranlar, spor salonları ve eğlence merkezleri gibi işletmeler ile tüm okullar kapatıldı. Egzersiz ve mecburi ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmak yasaklandı, ulusal karantina süresince insanların mümkün olduğunca evden çalışacak.

Karantinanın başlaması ile başkent Londra sokakları sessizliğe büründü. Başkentin en ünlü caddesi Oxford'da bütün dükkanlar kapatılırken, sadece gıda ve sağlık ihtiyaçlarının karşılandığı dükkanların açık kalmasına izin verildi.

(Yunus Dalgıç/İHA)

İngiltere'de 3'üncü ulusal karantina başladı
İngiltere'de 3'üncü ulusal karantina başladı
İngiltere'de 3'üncü ulusal karantina başladı
İngiltere'de 3'üncü ulusal karantina başladı
İngiltere'de 3'üncü ulusal karantina başladı

Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Karantina, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de 3'üncü ulusal karantina başladı - Son Dakika


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