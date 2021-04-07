İngiltere'de, 30 yaşın altındaki kişilere AstraZeneca aşısının yapılmaması önerildi - Son Dakika

İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), AstraZeneca korona virüs (Covid-19) aşısısın "kan pıhtılaşması" riski nedeniyle 30 yaşın altındaki kişilere yapılmamasını ve söz konusu kişilere farklı bir aşının uygulanmasını önerdi.

İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) 30 yaşın altındaki kişilere AstraZeneca aşısı yerine alternatif başka bir Covid-19 aşısının uygulanmasını önerdi. AstraZeneca aşısının 30 yaşın altındaki kişilere uygulanmasıyla nadir olan kan pıhtılaşma riskinin arttığını belirten MHRA, 18-29 yaşları arasındaki kişilere, mümkün olan başka bir alternatif aşının uygulanmasını önerdi.

İLK DOZU ALANLAR İKİNCİ DOZU DA ALACAK

AstraZeneca aşısının ilk dozunu almış kişilerin ise aşının 2. dozunu almaları gerektiğini bildiren MHRA, ilk dozdan sonra yalnızca kan pıhtılaşması yaşayanların aşılanmaması gerektiğini, kan hastalığı olan ve pıhtılaşma riski taşıyan kişilerin öncelikle doktorlarına danışmaları gerektiğini kaydetti.

KAN PIHTILAŞMASI İLE AŞI BAĞLANTISI GİDEREK GÜÇLENİYOR

Henüz aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğuna dair bir kanıtın olmadığını aktaran MHRA, bağlantının giderek güçlendiğini belirtti. Aynı zamanda aşının yan etkilerinin son derece nadir olduğunu ve aşının etkinliğinin kanıtlandığını belirten MHRA, aşı olmanın büyük çoğunluk için hala faydalı olduğunu ifade etti.

79 KİŞİDE KAN PIHTILAŞMASI GÖRÜLDÜ

MHRA tarafından kan pıhtılaşmasının araştırıldığı bir incelemede, Mart ayı sonunda 79 kişide AstraZeneca aşısını olduktan sonra nadir görülen kan pıhtılaşmasının tespit edildiği, 19 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Kan pıhtılaşma vakalarının yaklaşık üçte ikisinin kadınlarda görüldüğü, hayatını kaybedenlerin ise 18 ile 79 yaşları arasında olduğu ifade edildi.

(Aylin Karadeniz/İHA)