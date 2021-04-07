İngiltere'de 30 yaşın altındakilere AstraZeneca aşısı yapılmayacak - Son Dakika
BBC

İngiltere'de 30 yaşın altındakilere AstraZeneca aşısı yapılmayacak

07.04.2021 17:32
İngiltere'de 30 yaşın altındakilere AstraZeneca aşısı yapılmayacak, System.String[]

İngiltere'de AstraZeneca Covid aşısı ve nadir görülen kan pıhtılaşması arasındaki bağa yönelik artan kanıtlar üzerine, aşı tavsiye kurulu 30 yaş altına alternatif aşıların önerileceğini duyurdu.

İngiltere'de AstraZeneca Covid aşısı ve nadir görülen kan pıhtılaşması arasındaki bağa yönelik artan kanıtlar üzerine, aşı tavsiye kurulu 30 yaş altına alternatif aşıların önerileceğini duyurdu.

Ülkenin ilaç deneleme ve onaylama kurulumu MHRA, Mart sonu itibariyle İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan 79 kişide kan pıhtılaşması görüldüğünü ve bunların 19'unun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kuruluş, buna aşının yol açtığına yönelik bir kanıt olmadığını söylemekle birlikte, aradaki bağın güçlendiğini bildirdi.

MHRA, yan etkilerin çok nadir görüldüğünü ve aşının etkinliğinin kanıtlandığını, bunun da çok büyük bir çoğunluk için aşıyı yaptırmanın yararlı olacağı anlamına geldiğini kaydetti.

Ancak kuruluş, Covid riski çok daha düşük olan gençlerde bu dengenin farklılaştığını belirtti.

MHRA'nın bu değerlendirmesinin ardından, hükümetin aşı tavsiye kurulu JCVI, 18-29 yaş arasındakilere mümkün olduğunca farklı bir Covid-19 aşısı önerilmesini tavsiye etti.

İlk doz aşılarını AstraZeneca olanların ikinci dozlarını da bu aşıdan olmaları geretiği kaydedilirken, sadece ilk dozun ardından nadir görülen kan pıhtılaşması yaşanan vakalarda, ikinci dozun yapılmayacağı bildirildi.

Kan pıhtılaşmasına yol atabilen kan hastalıkları olanların ise, olmadan önce aşının fayda ve zararlarını doktorlarıyla değerlendirmeleri tavsiye edildi.

Pıhtılaşmanın görüldüğü vakaların yaklaşık üçte ikisi kadın ve hayatını kaybedenler de 18 ila 79 yaşında.

İngiltere'de 30 yaşın altındakilere AstraZeneca aşısı yapılmayacak

Koronavirüs, England, Mart, İlaç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de 30 yaşın altındakilere AstraZeneca aşısı yapılmayacak - Son Dakika Dünya

BBC

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