Son dakika: İngiltere'de 30 yıldır polislik yapan Uzun'a Kraliçe Elizabeth tarafından ödül - Son Dakika

Son dakika: İngiltere'de 30 yıldır polislik yapan Uzun'a Kraliçe Elizabeth tarafından ödül

07.01.2021 10:50

Son dakika gündem haberi... Londra'nın St. John's Wood bölgesinde görev yapan polis memuru Türk Ceyhun Uzun, polislik mesleğini başarıyla yürüttüğü ve hayır kurumlarına yardım ettiği için impatarorluk madalyasıyla ödüllendirildi.

Londra'nın St. John's Wood bölgesinde görev yapan polis memuru Türk Ceyhun Uzun, polislik mesleğini başarıyla yürüttüğü ve hayır kurumlarına yardım ettiği için impatarorluk madalyasıyla ödüllendirildi.

Birleşik Krallık'ta 1980 yılından bu yana Aralık ve Haziran aylarında verilen Yeni Yıl Onur Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan listede 30 yıldır polislik yapan Türk Ceyhun Uzun yer alıyor. Londra'nın St. John's Wood bölgesinde görev yapan Uzun, polislik mesleğini başarıyla yürüttüğü ve hayır kurumlarına yardım ettiği için imparatorluk madalyasıyla ödüllendirildi. "Daha Güvenli Okullar " projesiyle genç yaştaki bireyler ve öğretmenlerle çalışan Uzun, enerjilerini daha iyi alanlara ve suçtan uzak durulması yönünde çalışmalarıyla takdir topluyor. Geçtiğimiz yıllarda kızı Tanyel'i kemik kanseri sebebiyle kaybeden Uzun, kanserli çocuklara ve ailelerine destek vermek için bir vakıf kurdu.

"ÇOK DUYGULANDIM"

"İngiltere de polislik mesleğini yapıyorum" diyen Uzun, "30 senelik polis memuruyum. 47 yıl önce İngiltere'ye taşındım. İstanbul'da doğdum. Küçük yaşta buraya yerleştim. 47 senedir buradayım" diyerek İngiltere serüvenini anlattı. St John's Wood bölgesinde görevli olduğunu sözlerine ekleyen Uzun, "Okul sektöründe çalışıyorum. Öğretmenlerle, öğrencilerle, anne babalarla görüşüyoruz devamlı. Çocuklara ilham, motive veriyorum. Onları doğru yola çekmeye çalışıyorum" diyerek çabalarını anlattı.

İmparatorluk ödülüne layık görülmesinin ardından hem sevinçli hem de duygu dolu olduğunu aktaran Uzun, "Çok sevinçliyim, çok duygulandım. Bu ödüle beni layık görenlere teşekkür ediyorum. Gurur duyduğum bir durum. Türk bir polis memuru olarak gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE KIZIMDA BURADA OLSAYDI"

Kızını kaybeden ve bu duyguyu kızıyla paylaşmak istediğini dile getiren Uzun, "Keşke kızımda burada olsaydı, yaşasaydı ve hep birlikte kızımla, eşimle bu gurur verici anı kutlasaydım. Ödülü ilk aldığımda gözlerim yaşardı, inanamadım. Dediğim gibi gurur verici bir ödül, herkese nasip olmaz . Bende çok gurur duyuyorum, Türk biri olarak kraliçeden özel bir madalya almak mutluluk verici. Yalnız benim için değil, bütün halkımıza, Türkiye de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve bütün dünyada yaşayan Türkler için gurur verici bir haber oldu. Eşimle birlikte İngiltere'de Tanyel'in Gülüşü adlı bir vakıf kurduk. 4 sene önce. Kanserli çocuklara yardım ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 0-24 yaş arası çocuklara destek oluyoruz. Onlarla Lefkoşa'da tanıştık, bilgiler alıyoruz" dedi. Çocukların ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getiren Uzun, Yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah ileri de daha da fazla şey yapabiliriz bu ailelerle" açıklamasını yaptı.

İngiltere 'de yaşayan Türk polis memuru Ceyhun Uzun, madalyayı Kraliyet Sarayı'na giderek teslim alacak.

(Yunus Dalgıç/İHA)

Son dakika: İngiltere'de 30 yıldır polislik yapan Uzun'a Kraliçe Elizabeth tarafından ödül
Son dakika: İngiltere'de 30 yıldır polislik yapan Uzun'a Kraliçe Elizabeth tarafından ödül
Son dakika: İngiltere'de 30 yıldır polislik yapan Uzun'a Kraliçe Elizabeth tarafından ödül
Son dakika: İngiltere'de 30 yıldır polislik yapan Uzun'a Kraliçe Elizabeth tarafından ödül

Polis Memuru, İngiltere, Londra, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: İngiltere'de 30 yıldır polislik yapan Uzun'a Kraliçe Elizabeth tarafından ödül - Son Dakika


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