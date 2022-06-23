İngiltere'de 30 yılın en büyük demir yolu ve metro çalışanları grevi 2. gününde sürüyor - Son Dakika
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İngiltere'de 30 yılın en büyük demir yolu ve metro çalışanları grevi 2. gününde sürüyor

23.06.2022 15:46
İngiltere'de 30 yılın en büyük demir yolu ve metro çalışanları grevi 2. gününde sürüyor

İngiltere'de, Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma (RMT) Sendikasının ulaşımda ciddi sıkıntılara neden olan grevi ikinci gününde devam ediyor.

İngiltere'de, Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma (RMT) Sendikasının ulaşımda ciddi sıkıntılara neden olan grevi ikinci gününde devam ediyor.

Ülke genelinde düzenlenen son 30 yılın en büyük demir yolu ve metro çalışanları grevi nedeniyle İngiltere, Galler ve İskoçya'da tren seferleri durma noktasına geldi.

Başkent Londra'daki Euston ve London Bridge başta olmak üzere yoğun istasyonlar grev nedeniyle boş kaldı.

Ülke çapında 40 binden fazla çalışanın katıldığı grev nedeniyle, otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların, toplu taşıma araçlarının yerine daha çok bisiklet kullandığı görüldü.

Londra metrosu seferleri de büyük ölçüde askıya alındı.

RMT Sendikası Genel Sekreteri Mick Lynch, greve ilişkin açıklamasında, hükümeti anlaşmayı engellemekle suçladı ve görüşmelerin başarısız olması durumunda, daha fazla grevin yapılabileceği konusunda uyardı.

30 yılın en büyük grevi

Son 30 yılın en büyüğü olarak değerlendirilen grevin 21-23 ve 25 Haziran'da düzenleneceği açıklanmıştı.

Sendika, artan enflasyon karşısında yüzde 7'lik zam isterken, hükümet yüzde 3 öneriyor.

Ülkede enflasyonun sonbaharda yüzde 11'i bulması bekleniyor.

Demir yolu ve metro çalışanlarının cumartesi günü de grev yapması planlanıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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