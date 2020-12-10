İngiltere'de 32 erkek, 8 kız çocuğuna cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacak - Son Dakika
BBC

İngiltere'de 32 erkek, 8 kız çocuğuna cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacak

10.12.2020 19:27
İngiltere'de 32 erkek, 8 kız çocuğuna cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacak, System.String[]

İngiltere'nin Batı Yorkshire bölgesinde, sekiz kız çocuğuna cinsel tacizde bulundukları iddia edilen 32 erkeğe, cinsel saldırı suçlaması yöneltildi. Zanlılar 11 ve 14 Aralık'ta mahkemeye çıkacak.

İngiltere'nin Batı Yorkshire bölgesinde çoğunlukla Kirklees bölgesinden oldukları belirtilen erkeklerin çoğuna, 1999-2012 yılları arasında işlendiği iddia edilen cinsel istismar suçlamaları yöneltildi.

MAĞDUR ÇOCUKLARIN YAŞLARI 13-16 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Polis, tacize uğradıkları iddia edilen kız çocuklarının o dönem 13 ila 16 yaşında olduklarını açıkladı. Cinsel saldırıların Kirklees, Bradford ve Wakefield bölgelerinde gerçekleştiği iddia edildi.

ZANLILAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YARGILANACAK

Polis söz konusu erkeklere, Batı Yorkshire bölgesinde geçmişte yaşanan cinsel taciz olaylarının araştırıldığı Tourway Operasyonu'nda suçlama yöneltildiğini belirtti. Zanlılar 11 ve 14 Aralık'ta mahkemeye çıkacak.

İngiltere'de 32 erkek, 8 kız çocuğuna cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacak

İngiltere, Saldırı, Taciz, Kız, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de 32 erkek, 8 kız çocuğuna cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacak - Son Dakika Dünya

BBC

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