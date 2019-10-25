Son Dakika Haberleri: İngiltere'de 39 göçmenin ölümüne ilişkin 2 gözaltı; ölenler arasında Vietnamlı da olabilir
Son Dakika Dünya İngiltere'de 39 göçmenin ölümüne ilişkin 2 gözaltı; ölenler arasında Vietnamlı da olabilir

İngiltere'de 39 göçmenin ölümüne ilişkin 2 gözaltı; ölenler arasında Vietnamlı da olabilir

48 dakika önce

İngiltere polisi, Londra yakınlarında bir kamyonun taşıdığı konteyner içinde 39 kişinin ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında biri kadın biri erkek iki kişiyi insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına aldı.

İngiltere'de 39 göçmenin ölümüne ilişkin 2 gözaltı; ölenler arasında Vietnamlı da olabilir, System.String[]

İngiltere polisi, Londra yakınlarında bir kamyonun taşıdığı konteyner içinde 39 kişinin ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında biri kadın biri erkek iki kişiyi insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına aldı.


İngiltere'de 39 kişinin Essex bölgesindeki bir konteynerde ölü bulunması sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor. Polis, olayla ilişkili oldukları ve insan kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 38 yaşlarındaki iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:14 
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