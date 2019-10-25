İngiltere'de 39 göçmenin ölümüne ilişkin 2 gözaltı; ölenler arasında Vietnamlı da olabilir
48 dakika önce
İngiltere polisi, Londra yakınlarında bir kamyonun taşıdığı konteyner içinde 39 kişinin ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında biri kadın biri erkek iki kişiyi insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına aldı.
İngiltere polisi, Londra yakınlarında bir kamyonun taşıdığı konteyner içinde 39 kişinin ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında biri kadın biri erkek iki kişiyi insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına aldı.
İngiltere'de 39 kişinin Essex bölgesindeki bir konteynerde ölü bulunması sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor. Polis, olayla ilişkili oldukları ve insan kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 38 yaşlarındaki iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:14
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