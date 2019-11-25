İngiltere'de 39 göçmenin TIR'da ölümü: İrlandalı şoför yasa dışı göçe iştirak ettiğini itiraf etti

İngiltere'de biri çocuk 39 Vietnamlı göçmenin ölümünde sorumluluğu gerekçesiyle tutuklanan TIR şoförü Maurice Robinson, yasa dışı göçe iştirak ve mülkiyet hakkına ihlalden suçlu olduğunu kabul etti.



Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki şoför, tutuklu bulunduğu Belmarsh Cezaevi'nden canlı video bağlantısıyla ifadesini verdi.