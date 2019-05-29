Son Dakika Haberleri: İngiltere'de 4 aylık parti AP'de oyların nasıl yüzde 32'sini aldı?: 5 soruda Brexit Partisi
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İngiltere'de 4 aylık parti AP'de oyların nasıl yüzde 32'sini aldı?: 5 soruda Brexit Partisi

20 dakika önce

AP seçimlerinde en büyük süprizi İngiltere’de Brexit Partisi gerçekleştirdi. İngiltere’nin AB’den ayrılmasını ana politika olarak belirleyen parti 4 ay önce kurulmasına rağmen oyların yüzde 31,6’sını alarak açık bir zafer kazandı. Nigel Farage lideriğindeki partinin hikayesi.

İngiltere'de 4 aylık parti AP'de oyların nasıl yüzde 32'sini aldı?: 5 soruda Brexit Partisi, System.String[]
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde en büyük süprizi yapanların başında İngiltere'de Brexit Partisi geliyor. İngiltere'nin AB'den ayrılmasını ana politika olarak belirleyen parti resmen dört ay önce tescil edilmesine rağmen oyların yüzde 31,6'sını alarak açık bir zafer kazandı. AP'de İngiltere'ye ait 73 sandalyeden 29'unu kazandı.

Ayrılık müzerelereleri ve oylamaları oldukça sancılı geçerken 29 Mart için ilan edilen Brexit iki defa ertelendi. Tüm bunlar gecikmeye tepkili seçmenin bu yeni partiye kısa sürede destek vermesine zemin hazırladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:53 
Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya
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