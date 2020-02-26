İngiltere'de 4 okula korona virüsü tatili - Son Dakika
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İngiltere'de 4 okula korona virüsü tatili

6 saat önce

İngiltere'de korona virüsü tehlikesi nedeniyle 4 okul tatil edildi.

İngiltere'de 4 okula korona virüsü tatili, System.String[]

İngiltere'de korona virüsü tehlikesi nedeniyle 4 okul tatil edildi.


Çin'de görülmeye başlayan ve hızla yayılan korona virüsüne karşı önlemler alınmaya devam ediyor. İngiltere'de yetkililer tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünden korunmak amacıyla 4 okulun bir haftalık süreyle tatil edildiği duyuruldu. Tatil kararının nedeniyle ilgili, okul personeli ve öğrencilerin, Şubat tatilinde korona virüsü vakalarının arttığı İtalya'ya kayak tatiline gitmiş olabileceği belirtildi. İngiliz hükümetinin resmi internet sitesinden ise korona virüsüne karşı alınması gereken önlemleri içeren bir paylaşımda bulunuldu.


Öte yandan İngiltere'de toplam 13 korona virüsü vakası tespit edildi. - LONDRA

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:04 Kaynak: İHA
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