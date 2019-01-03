Son Dakika Haberleri: İngiltere'de 40 Bin Kişi Not Bile Bırakmadan Ortadan Kayboldu

İngiltere'de 40 Bin Kişi Not Bile Bırakmadan Ortadan Kayboldu

1 saat önce

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'nın güvenliğinden sorumlu Metropolitan Polisi'nin raporuna göre 2018'in ilk 11 ayında 39 bin 790 insan kayıplara karıştı.

İngiltere'de 40 Bin Kişi Not Bile Bırakmadan Ortadan Kayboldu, System.String[]
İNGİLTERE'nin başkenti Londra'nın güvenliğinden sorumlu Metropolitan Polisi'nin raporuna göre 2018'in ilk 11 ayında 39 bin 790 insan kayıplara karıştı. Bu rakam İşçi Partisi Londra Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediyenin Suç Araştırma Birimi Sözcüsü Unmesh Desai'nin yazılı sorusuna, Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın cevabı ile ortaya çıktı.

Ülke genelindeki tüm kayıpların yüzde 20'si Londra'da gerçekleşirken BBC, 2018'in ekim ayında Londra'da kayıp insanlar için yapılan soruşturmanın toplam maliyetinin 70 ile 130 milyon sterlin aralığında olduğunu rapor etti.

İçişleri Bakanlığı Komitesi'nden aynı ayda gelen rapor, 'bütçe kısıtlamalarının' kayıp kişiler adına yürütülen soruşturmada gecikmeye yol açtığını gösterdi.

İngiltere'de yiyecek dağıtım şirketi Deliveroo çalışanları, Noel ve yılbaşında sırtlarındaki çantalarında kayıpların fotoğraflarını sergiledi.

KAYIP SAYISI DAHA DA ARTAR

Kayıplar hakkında konuşan Unmesh Desai "Yeni yıl, özellikle sevdiklerini kaybedenler ve onlara ne olduğunu bilmemenin acısını çekenler için çok zor bir zaman olabilir. Bu ailelere polisin kayıp yakınlarını bulmak ve onları güvenli bir şekilde evlerine geri getirmek için yeterli kapasiteye sahip olduğunu göstermek zorundayız" diyerek hükümeti polise bu davaları araştırmada yardımcı olması için uyardı

Desai "Kaçılınamaz gerçek şu ki, hükümet polis kurumunun bütçelendirirme yöntemini yeniden değerlendirmezse, kayıp sayısı kontrolden çıkacaktır" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:30 

İşçi Partisi, Londra, İngiltere, Güncel
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