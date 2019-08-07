Son Dakika Haberleri: İngiltere'de 40 milyon sterlinlik uyuşturucu operasyonu
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İngiltere'de 40 milyon sterlinlik uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

İngiltere'den Belçika'da bir liman şehri olan Antwerp'e gitmek üzere olan bir yük gemisinde, bornoz ve havluların altına saklanmış 398 kilogram eroin ele geçirildi.

İngiltere'de 40 milyon sterlinlik uyuşturucu operasyonu, System.String[]
İngiltere'den Belçika'da bir liman şehri olan Antwerp'e gitmek üzere olan bir yük gemisinde, bornoz ve havluların altına saklanmış 398 kilogram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun 40 milyon sterlin (Yaklaşık 267 milyon TL) değerinde olduğu belirtildi.
İstihbarat teşkilatlarının koordinasyonunda yürütülen operasyonda İngiltere, Hollanda ve Belçika polisi birlikte çalıştı. Yerel medyada yer alan habere göre, 3 ülkenin ortak yürüttüğü operasyon kapsamında polisler, istihbarattan aldıkları bilgi doğrultusunda Antwerp'e gitmek üzere olan bir yük gemisini durdurdu. Geminin, Umman'dan yola çıkıp,  birkaç limana uğrayıp ardından İngiltere'nin Suffolk bölgesinde bir sahil kasabası olan Felixstowe'da demir attığı belirtildi. Bunun üzerine Sınır Güvenliğin ve Ulusal Suç Ajansı (NCA), gemide bulunan konteynırlardan birinde havlu ve bornozların altına saklanmış eroini buldu ve uyuşturucunun el konmasından sonra konteynır gemiye geri yerleştirildi. Daha sonra yoluna devam eden gemi, Belçika'ya yaklaştığı sırada Hollanda polisi gözetimi altında söz konusu konteynır Hollanda'nın Rotterdam şehrine götürüldü.
Bunun üzerine ise Hollanda ve İngiltere'de toplamda 3 kişi gözaltına alındı. Yerel medya, bunun İngiltere tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu yazdı.


İngiltere, Hollanda, Belçika, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:45 Kaynak: DHA
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