İngiltere'de 40 yaş altına Oxford-AstraZeneca aşısı yerine alternatif aşılar tavsiye edildi - Son Dakika

İngiltere'de 40 yaş altına Oxford-AstraZeneca aşısı yerine alternatif aşılar tavsiye edildi

07.05.2021 14:35
İngiltere'de 40 yaş altına Oxford-AstraZeneca aşısı yerine alternatif aşılar tavsiye edildi, System.String[]

İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA), 40 yaş altındakilerde daha fazla kan pıhtılaşmasına yol açtığı değerlendirilen Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yerine, ülkede acil kullanımına onay verilen diğer aşıların yapılması tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA), 40 yaş altındakilerde daha fazla kan pıhtılaşmasına yol açtığı değerlendirilen Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yerine, ülkede acil kullanımına onay verilen diğer aşıların yapılması tavsiyesinde bulundu.

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Oxford-AstraZenaca aşısını yaptıranların 242'sinde pıhtılaşma vakasına rastlandığı, bu vakaların çoğunun aşının ilk dozunun yapılmasının ardından görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, MHRA'nın gençlerde pıhtılaşma oranlarının daha yüksek görüldüğü gerekçesiyle 40 yaşın altındakilere Oxford-AstraZeneca aşısı yerine ülkede kullanımına onay verilen diğer aşıların yapılması tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

Kovid-19 aşılarının, ölüm, ağır hastalık ve bulaşma riskini önemli ölçüde azalttığına dikkat çekilen açıklamada, Oxford-AstraZeneca aşısının faydasının, riskinden daha fazla olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 34 milyon 934 bin 171'e ulaştığı ülkede, 8 Aralık 2020'de başlayan aşılama programıyla 10 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesinin önlendiğinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI) Başkanı Prof Wei Shen Lim, önceliklerinin aşıların güvenliği olduğunu belirtti.

Lim, "Kovid-19 oranları kontrol altına alınmaya devam ettiği için kronik sağlık sorunu olmayan 18-39 yaş aralığındakilere, aşılama programının ilerlemesinde gecikmeye neden olmayacaksa Oxford-AstraZeneca aşısı yerine alternatif Kovid-19 aşılarının yapılmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MHRA, 8 Aralık 2020 - 31 Mart 2021 tarihlerinde 79 kan pıhtılaşması vakasının rapor edildiğini, bu kişilerden 19'unun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ülkede, 7 Nisan'da 30 yaş altındakilere kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle Oxford-AstraZeneca aşısının yerine Pfizer veya Moderna'nın aşılarının yapılacağı açıklanmıştı.

Bazı Avrupa ülkeleri, kan pıhtılaşması yaptığı gerekçesiyle söz konusu aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlandırmıştı.

MHRA, Oxford-AstraZeneca aşısının yanı sıra Pfizer-BioNTech ve Moderna açılarının acil kullanımına onay vermişti.

England, Aralık, İlaç, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de 40 yaş altına Oxford-AstraZeneca aşısı yerine alternatif aşılar tavsiye edildi - Son Dakika


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