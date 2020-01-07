İngiltere'de 48 erkeğe tecavüz eden doktora öğrencisine müebbet hapis - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'de 48 erkeğe tecavüz eden doktora öğrencisine müebbet hapis - Son Dakika Dünya

İngiltere'de 48 erkeğe tecavüz eden doktora öğrencisine müebbet hapis

7 saat önce

"İngiliz hukuk tarihinin en büyük tecavüzcüsü" olarak nitelen Endonezyalı bir doktora öğrencisi İngiltere'de 48 erkeğe tecavüz ettiği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Reynhard Sinaga, 136'sı tecavüz olmak üzere, toplam 159 cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu

İngiltere'de 48 erkeğe tecavüz eden doktora öğrencisine müebbet hapis, System.String[]

"İngiliz hukuk tarihinin en büyük tecavüzcüsü" olarak nitelen Endonezyalı bir doktora öğrencisi İngiltere'de 48 erkeğe tecavüz ettiği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.


Mahkeme heyeti, Reynhard Sinaga'yı 136'sı tecavüz olmak üzere toplam 159 cinsel saldırıdan suçlu buldu.

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İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:45 
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