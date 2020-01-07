Son Dakika › Dünya › İngiltere'de 48 erkeğe tecavüz eden doktora öğrencisine müebbet hapis - Son Dakika Dünya
İngiltere'de 48 erkeğe tecavüz eden doktora öğrencisine müebbet hapis
7 saat önce
"İngiliz hukuk tarihinin en büyük tecavüzcüsü" olarak nitelen Endonezyalı bir doktora öğrencisi İngiltere'de 48 erkeğe tecavüz ettiği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Reynhard Sinaga, 136'sı tecavüz olmak üzere, toplam 159 cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu
"İngiliz hukuk tarihinin en büyük tecavüzcüsü" olarak nitelen Endonezyalı bir doktora öğrencisi İngiltere'de 48 erkeğe tecavüz ettiği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme heyeti, Reynhard Sinaga'yı 136'sı tecavüz olmak üzere toplam 159 cinsel saldırıdan suçlu buldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:45
Son Dakika Avrupa Birliği'nden Libya açıklaması: Türkiye'nin asker gönderme planını reddediyoruz MasterChef Alican'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı 50 yaşındaki kadının telefon kulübelerine olan tutkusu görenleri hayrete düşürüyor Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi