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İngiltere'de 5,6 milyon hasta tedavi olmak için bekliyor - Son Dakika

İngiltere'de 5,6 milyon hasta tedavi olmak için bekliyor

09.09.2021 17:27
İngiltere'de 5,6 milyon hasta tedavi olmak için bekliyor, System.String[]

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) verilerine göre, ülkede tedavi olmak için bekleyen hasta sayısının rekor kırarak 5,6 milyona yükseldiği belirtildi.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) verilerine göre, ülkede tedavi olmak için bekleyen hasta sayısının rekor kırarak 5,6 milyona yükseldiği belirtildi.

İngiltere'de, korona virüs (Covid-19) salgınına bağlı olarak gelişen hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle tedavi olmak için bekleyen hasta sayısı rekor seviyeye ulaştı. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yayınlanan verilerde, Temmuz ayı sonunda toplam 5,6 milyon kişinin tedaviye başlamayı beklediği ve bunun Ağustos 2007'den bu yana kayda geçen en yüksek rakam olduğu ifade edildi. NHS verilerinde, tedavi olmayı bekleyen hastalar arasından 293 bin kişinin 1 yıldan fazla süredir beklediği belirtilirken, Temmuz 2020'de bu sayısının 83 bin 203 olduğu kaydedildi. Bu yıl tedavi olmak için 52 haftadan uzun süredir bekleyen hasta sayısının ise bir yıl öncesine göre en az 3 kat daha fazla olduğu aktarıldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ise yaptığı açıklamada, bekleyen hasta sayısındaki artışla mücadele etmek için acil önlem alınması gerektiğini bildirdi. Javid, gerekli önlemler alınmazsa bekleyen hasta sayısının 13 milyona ulaşabileceği konusunda uyardı.

HASTANELERE RUTİN TEDAVİ İÇİN KABUL EDİLEN KİŞİ SAYISI YÜZDE 82 ARTTI

NHS, tedavi için bekleyen hastaların en çok kanser tedavisi, kalça ve diz protezleri ile katarakt ameliyatı bekleyenleri içerdiğini bildirerek, Temmuz 2021'de İngiltere'deki hastanelere rutin tedavi için kabul edilen toplam kişi sayısının ise, bir önceki yıla göre yüzde 82 artarak bu sayının 259 bin 642'ye ulaştığını kaydetti. Geçtiğimiz yaz mevsimine kıyasla bu yaz çok daha fazla test ve tedavinin yapıldığını ve hastanelerde binlerce Covid-19 hastası ile ilgilenildiğini belirten NHS, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 2,7 milyon test ve 1,6 milyon tedavi ile karşılaştırıldığında, bu yıl 3,9 milyon test ve 2,6 milyon hastanın tedaviye başladığını bildirdi.

COVİD-19 HASTALARININ SAYISI GİDEREK ARTIYOR

İngiltere'de hastanelerdeki Covid-19 hasta sayısının Haziran başında 800'den az olduğu belirten NHS, bu rakamın Temmuz sonunda 5 binin üzerine çıkarak, şu anda hastanelerde 6 bin 300'den fazla Covid-19 hastası olduğuna dikkat çekti.

NHS İngiltere'nin Ulusal Tıp Direktörü Profesör Stephen Powis yaptığı açıklamada, NHS'nin Covid-19 hastalarına bakmak için gerekli tedavi ve operasyonları gerçekleştirirken, diğer hastaların tedavisi konusunda kaçınılmaz bir iş yükünün meydana geldiğinin altını çizdi. Powis, NHS personelinin mümkün olduğu kadar çok insanı tedavi etmek adına devlet yatırımlarını mümkün olan en iyi şekilde kullanmak için gece gündüz çalıştığını ifade etti.

HASTA SAYISINI AZALTMAK İÇİN VERGİLER ARTIRILIYOR

İngiltere hükümeti, Başbakan Boris Johnson'ın dün milletvekillerinin oylamasına sunduğu yüzde 1,25'lik gelir vergisi artırımından elde edilen geliri, NHS'nin iş yükünü hafifletmek için kullanmayı planlıyor. Johnson, yıllık 12 milyar sterlin getirmesi planlanan vergi artışı ile tedavi için bekleyen hasta sayısını azaltılmak için mücadele edileceğini belirtmişti.

(Aylin Albayrak/İHA)

İngiltere'de 5,6 milyon hasta tedavi olmak için bekliyor

Koronavirüs, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de 5,6 milyon hasta tedavi olmak için bekliyor - Son Dakika


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