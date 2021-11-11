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İngiltere'de 5,8 milyon hasta, rutin hastane tedavisi için bekliyor - Son Dakika

İngiltere'de 5,8 milyon hasta, rutin hastane tedavisi için bekliyor

11.11.2021 15:30
İngiltere'de 5,8 milyon hasta, rutin hastane tedavisi için bekliyor

İngiltere'de rutin hastane tedavisine başlamak için bekleyenlerin sayısı, rekor seviyeye çıkarak 5,8 milyon oldu.

İngiltere'de rutin hastane tedavisine başlamak için bekleyenlerin sayısı, rekor seviyeye çıkarak 5,8 milyon oldu.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) verilerine göre, Eylül 2021'in sonunda toplam 5,8 milyon kişi hastanede tedaviye başlamayı bekliyordu.

NHS'in yayınladığı son veriler, kayıtların alınmaya başlandığı "Ağustos 2007'den bu yana en yüksek rakam" olarak kayda geçti.

Tedaviye başlamak için 52 haftadan fazla süre beklemek zorunda kalanların sayısı, bir önceki ay 292 bin 138 iken Eylül 2021'de bu rakam 300 bin 566'ya yükseldi.

Buna karşın Eylül 2020'de hastanede tedavi olmayı bekleyenlerin sayısı 139 bin 545 olarak belirtildi.

İngiltere'de yaklaşık 370 bin hasta, eylül ayında önemli bir teşhis testi için 6 haftadan fazla bekletildi.

NHS, 369 bin 207 hastanın MR taraması, obstetrik olmayan ultrason veya gastroskopi dahil 15 standart testten birini beklediğini açıkladı.

Eylül 2020'de 6 haftadan fazla bekleyen eş değer hasta sayısı 419 bin 841 iken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesine denk gelen Eylül 2019'da bu sayı 38 bin 802 olarak kaydedilmişti.

"Ulusal sağlık sistemi üzerindeki baskı sürdürülemez"

İngiltere'de NHS genelinde 450'den fazla başkan ve direktörün katıldığı bir anket, 10 kişiden 9'unun halihazırda karşı karşıya oldukları durumun "sürdürülemez" olduğunu söylediğini ortaya koydu.

NHS Konfederasyonu Başkanı Matthew Taylor, ankete ilişkin BBC Radio 4'ün Today programında yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"Hala hastanelerimizde binlerce Kovid-19 hastamız var. Hastaneye yatış oranları son birkaç günde düşmeye başladı. Bu iyi ama hala hastanede çok sayıda hasta var. Sonra normal kış baskılarımız var ve ardından salgın sırasında oluşan büyük miktarda bastırılmış talebi ekliyorsunuz. Bu üç şeyi bir araya getiriyorsunuz ve sağlık hizmetlerindeki hemen hemen her liderin şu anda sürdürülemez olduğunu söylediği bir durumunuz var."

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, NHS üzerindeki baskının sürdürülemez olduğuna inanmadığını söylediği için eleştirilmişti.

Hastalar, ambulans için uzun saatler bekliyor

İngiltere'deki sağlık görevlileri, BBC'nin bir araştırmasına verdiği demeçte, hastaların ambulans çağırdıklarında kabul edilemez derecede uzun beklemelerle karşı karşıya kaldıkları için hayatlarının risk altında olduğunu bildirdi.

Kalp krizi ve felç gibi sorunlar için acil durum çağrılarının ortalama bekleme süresi, İngiltere'de olması gerekenden yaklaşık 3 kat daha uzun sürüyor.

İngiltere dışında bazı bölgelerde ise hastalar ambulans için 9 saate kadar bekleyebiliyor.

Gecikmelere bağlı ölümlerle ilgili devam eden çok sayıda soruşturma var.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de 5,8 milyon hasta, rutin hastane tedavisi için bekliyor - Son Dakika


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