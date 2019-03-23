Son Dakika Haberleri: İngiltere'de 5 Camiye Balyozla Saldıran İki Kişiye Gözaltı

İngiltere'de 5 Camiye Balyozla Saldıran İki Kişiye Gözaltı

40 dakika önce

WEST Midlands Emniyetinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki bir kişinin teslim olduğu, 38 yaşındaki başka bir kişinin ise saldırıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

İngiltere'de 5 Camiye Balyozla Saldıran İki Kişiye Gözaltı, System.String[]
WEST Midlands Emniyetinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki bir kişinin teslim olduğu, 38 yaşındaki başka bir kişinin ise saldırıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Her iki kişi hakkında da 'ırkçılık temelli saldırı' suçlamasıyla işlem yapıldığı, soruşturmanın Terörle Mücadele Biriminin desteğiyle devam ettiği vurgulandı. 

BİR ARADA DURMAMIZ ÖNEMLİ

Polis Şefi Yardımcısı Mart Ward ise camilerle yakın bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Anlaşmazlık, belirsizlik ve korkuya neden olmak isteyenlere karşı bir arada durmamız son derece önemli" dedi.

Birmingham kentinde önceki gece saatlerinde 5 camiye balyozla saldırı düzenlenmiş, terörle mücadele ekipleri de soruşturmaya dahil edilmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:12 

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