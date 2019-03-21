Son Dakika Haberleri: İngiltere'de 5 Camiye Balyozlu Saldırı

İngiltere'de 5 Camiye Balyozlu Saldırı

32 dakika önce

İngiltere'nin Birmingham kentinde gece ve sabah saatlerinde 5 camiye balyozlu saldırı gerçekleştirildi.

İngiltere'de 5 Camiye Balyozlu Saldırı, System.String[]
İngiltere'nin Birmingham kentinde gece ve sabah saatlerinde 5 camiye balyozlu saldırı gerçekleştirildi.

Yeni Zelanda'da geçtiğimiz hafta camiye gerçekleştirilen terör saldırısının ardından dünyanın farklı noktalarından camilere yönelik çirkin saldırı haberleri geliyor. Birmingham kentinde gece saatlerinde 5 camiye balyozlu saldırı gerçekleştirildi. TSİ 05.30 sıralarında Birchfield yolu üzerinde bulunan bir caminin camlarının balyozla kırıldığı ifade edildi. Saldırıdan yaklaşık 45 dakika sonra Erdington'ta bir başka camiye saldırı gerçekleştirildiği bilgisini alan polis, daha sonra Aston ve Perry Barr'da iki farklı camiye saldırı gerçekleştirildiği ihbarını aldı. Son olarak ise Albert yolu üzerinde bulunan bir başka camiye TSİ 13.00 sıralarında saldırı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı saldırıların üzücü ve endişe verici olduğunu dile getirdi.

Saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğuna inanıldığını kaydeden polis, delillerin toplandığını ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini açıkladı. - BIRMINGHAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:28 Kaynak: İHA

Sabah, İngiltere, 3. Sayfa
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