Üye Girişi
İngiltere'de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı - Son Dakika

İngiltere'de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı

28.05.2021 13:11

İngiltere'de seri katil Fred West hakkında belgesel hazırlayan ekip tarafından West'in çözülmemiş son cinayeti olduğuna inanılan ve Mary Bastholm'a ait olduğu düşünülen kanıtlar 53 yıl sonra bulunmuştu.

İngiltere'de seri katil Fred West hakkında belgesel hazırlayan ekip tarafından West'in çözülmemiş son cinayeti olduğuna inanılan ve Mary Bastholm'a ait olduğu düşünülen kanıtlar 53 yıl sonra bulunmuştu. Polis tarafından Mary'nin çalıştığı restoranın bodrum katında başlatılan kazının tamamlandığı ve insan kalıntısının bulunmadığı açıklandı.

Gloucester polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir insan kalıntısı veya eşya bulunmadı. TV prodüksiyon şirketi tarafından fotoğraflanan mavi malzeme tanımlanmadı, ancak gömülü olan bir boruya bağlı olabileceğini tespit ettik" ifadeleri yer aldı. Bodrum katında 6 noktaya odaklanıldığı, her bir alanın adli birim tarafından dikkatle incelendiği ve kazılan her şeyin sahada analiz edilip, tüm faaliyetlerin titizlikle kayda alınıp fotoğraflandığı bildirildi.

"MARY'NİN BULUNAMAMASI NEDENİYLE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Emniyet Müdür Yardımcısı Craig Holden konuyla ilgili olarak, soruşturma üzerinde çalışan herkesin Mary'nin bulunamaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ve düşüncelerinin Mary'nin ailesiyle birlikte olduğunu belirtti. Holden, "Mary'nin restoranın bodrum katına gömülmediğinden eminim ve bu yerin ihtimaller dışında kalmasının, ailesine küçük de olsa biraz rahatlık getireceğini umuyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca Holden, belgesel hazırlayan ekip tarafından sunulan bilgilerin önemli ve bu bağlamda yapılan kazı çalışmasının yerinde ve orantılı olduğunu da vurguladı.MARY'NİN AİLESİ: HALA ÇOK ÜZGÜNÜZÖte yandan polisten yapılan açıklamada, Mary'nin ailesinin ifadelerine de yer verildi. Aileden yapılan açıklamada, "Mary bulunamadığı için hala çok üzgünüz. Bu süreç boyunca açık fikirli olduk ve artık restoranın ihtimaller dışında olduğunu biliyoruz. Ancak Mary'nin bir gün bulunacağına dair biraz umut besleyebiliriz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca polis, kazının yapıldığı restoranın tadilat çalışmalarının tamamlanmasından sonra sahiplerine iade edileceğini belirtti.NE OLMUŞTU?Gazeteci ve spiker Sir Trevor McDonald ve ekibi, 1960'lı yıllarda 12 kişiyi öldürdüğü kanıtlanan seri katil Fred West ve eşi Rose hakkında West'in çözülmemiş son cinayeti olduğuna inanılan Mary Bastholm'un kaçırılmasına odaklanan belgesel çekimi yaptıkları mekanda, katilin kurbanı olduğuna inanılan ama cesedi bulunamayan genç kıza ait kanıt buldu. Olay yerine çağrılan polis, 53 yıl sonra Mary Bastholm'un (15) cesedini bulmak için mekanda kazı başlattı.Emniyet Müdür Yardımcısı Craig Holden basına yaptığı açıklamada "Bu, yıllar içinde halkın büyük ilgisini çeken bir davada önemli bir gelişme olabilir. Bize sağlanan bilgilere dayanarak, bunu, Mary Bastholm davasında yeni ve potansiyel olarak önemli bir kanıt olarak görüyoruz" dedi.MARY BASTHOLM'UN KAYBOLMASI

Gloucester'daki restoranda garson olarak çalışan ve aynı zamanda öğrenci olan Mary Bastholm, 6 Ocak 1968'te otobüs beklerken kaybolmuş ve bugüne kadar genç kıza dair herhangi bir iz bulunamamıştı. Polis, genç kızın, seri katil Fred ile eşi Rose West'in kurbanı olduğunu düşünmüş fakat kızın cesedi bulunamamıştı. Polis, 1994 yılında Fred ve eşi Rose West'in 12 kişiyi öldürdüklerini kanıtlamış ve çifti, toplamda 20'ye yakın kadının ölümünden sorumlu tutmuştu. Fred West, 1995 yılında 12 cinayeti itiraf ettikten sonra hücresinde intihar etmiş ancak eşi Rose ise masum olduğunu savunmuştu. Rose West, hali hazırda hapishanede ömür boyu hapis cezasını çekiyor.


İngiltere'de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı
İngiltere'de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı
İngiltere'de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı
İngiltere'de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı
İngiltere'de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı
İngiltere'de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı
İngiltere'de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı
İngiltere'de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı
İngiltere'de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı
İngiltere'de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı
İngiltere'de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı
İngiltere'de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı

Belgesel, England, Bodrum, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kuyumcular, kripto para yatırımcılarını uyardı: Sonunuz mortgage mağdurları gibi olabilir Kuyumcular, kripto para yatırımcılarını uyardı: Sonunuz mortgage mağdurları gibi olabilir Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Son Dakika Haberleri
14:05 Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, "Beni nasıl açığa alacaklar" sözleri hakkında konuştu: Bunların yazılacağından haberdar değildim
14:02 Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı
13:54 Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu
13:51 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor
13:50 Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor
13:44 Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor
13:18 Fatih Terim konusunda Mustafa Cengiz son noktayı koydu: İnsan düşmanıyla çalışmaz
13:12 Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek
13:08 Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar
13:06 Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı
İnternetten alçı saksı sattı, hayatı değişti İnternetten alçı saksı sattı, hayatı değişti         
14:11
Boş tabut, cenaze aracının arkasında metrelerce sürüklendi! Yürekleri ağza getiren olay saniye saniye görüntülendi Boş tabut, cenaze aracının arkasında metrelerce sürüklendi! Yürekleri ağza getiren olay saniye saniye görüntülendi         
14:02
Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu         
13:54
Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor         
13:50
Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek         
13:13
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi         
11:37
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi         
10:06
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi 8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi         
17:38
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 14:15:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement