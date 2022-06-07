İngiltere'de 600 yıllık gelenek: Peynir yuvarlama yarışması - Son Dakika
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İngiltere'de 600 yıllık gelenek: Peynir yuvarlama yarışması

07.06.2022 17:07

- İngiltere'de 600 yıllık gelenek: Peynir yuvarlama yarışması İngiltere'de yaklaşık 600 yıllık bir gelenek olan peynir yuvarlama yarışması, korona virüs salgını sırasındaki 2 yıllık aradan sonra yeniden yapıldı.

- İngiltere'de 600 yıllık gelenek: Peynir yuvarlama yarışması

MANCHESTER - İngiltere'de yaklaşık 600 yıllık bir gelenek olan peynir yuvarlama yarışması, korona virüs salgını sırasındaki 2 yıllık aradan sonra yeniden yapıldı.

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde yer alan Coopers Tepesinde geleneksel peynir yuvarlama yarışması, Covid-19 salgın nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden düzenlendi. Ağırlığı yaklaşık 3 ila 4 kilo olan peynirler 200 metrelik tepeden yuvarlanırken, arkasından da onlarca kişi peyniri yakalamak için birbiriyle yarıştı.

Gloucestershire'da yaklaşık 600 yıllık bir gelenek olan peynir yuvarlama yarışmasında daire şeklindeki sert yapılı Gloucestershire peynirleri kullanılıyor. Yarışma kurallarına göre tepeden yuvarlanan peynirleri bitiş noktasına ilk ulaştıran kişi yarışmayı kazanıyor ve peynirle ödüllendiriliyor.

15 yılda 23. galibiyet

Renkli görüntülere sahne olan yarışmayı erkek yarışmacılar arasında Chris Anderson kazandı. Anderson'un 15 yıl boyunca 22 yarış kazandığı ve bu yarışmanın ise 23. galibiyeti olduğu belirtildi. Kadınlar arasında ise yarışmayı ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinden, NC State Üniversitesi'nden yeni mezun olan 21 yaşındaki Abby Lampe kazandı. Lampe, İngiltere'ye peynir yuvarlama yarışması için geldiğini söyledi.

İngiltere'de 600 yıllık gelenek: Peynir yuvarlama yarışması
İngiltere'de 600 yıllık gelenek: Peynir yuvarlama yarışması
İngiltere'de 600 yıllık gelenek: Peynir yuvarlama yarışması
İngiltere'de 600 yıllık gelenek: Peynir yuvarlama yarışması

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Kaynak: İHA

Koronavirüs, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de 600 yıllık gelenek: Peynir yuvarlama yarışması - Son Dakika

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