İngiltere'de 69 yıllık evli çifti koronavirüs değil, kanser ayırdı

İngiltere'de 69 yıldır evli olan John (92), Marjorie Wilson (88) çiftini kanser ayırdı.

İngiltere'de duygulandıran bir olay yaşandı.69 yıldır evli olan John (92), Marjorie Wilson (88) çiftini kanser ayırdı. Şubat ayında pankreas kanseri teşhisi konulan John Wilson'un Burton upon Trent şehrindeki Queens Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çiftin birlikte gerçirdiği son anları hastanede çeken oğulları Kurt Wilson (62) fotoğrafı ömür boyu saklayacağını söylerken "Hastaneye desteklerinden ötürü teşekkür etti. 69 yıllık evli çiftin hastane odasında ele ele çekilmiş son fotoğrafını çeken oğulları Kurt Wilson, " Hayattaki en değerli varlıklarımı kaybettim. İkisinin aşkı tüm çiftlere örnek bir aşktı" dedi.

ANNESİ ZATÜRRE VE KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Anne ve babasının tevadisiyle ilgilenmesi için kamyon şoförlüğü işinden ayrıldığını ifade eden Kurt Wilson, aşırı bunama nedeniyle bakım evinde tedavi gören annesinin ve babası ölmeden önce koronavirüsü (Covid-19) ve zatürreyi yendiğini de ifade etti.