İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm - Son Dakika
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İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm

13.10.2022 15:48

İngiltere'de 2015-2016 yılları arasında çalıştığı hastanede 7 bebeği öldürdüğü ileri sürülen hemşire Lucy Letby'nin evinde yapılan aramalarda kan donduran notlar bulundu. Hemşirenin evindeki notlarda "Ben kötüyüm", "Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm" ifadeleri yer aldı.

Chester şehrindeki yeni doğan hastanesinde 5'i erkek, 2'si kız 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşire Lucy Letby'nin Manchester Kraliyet Mahkemesi'nde görülen duruşmasının dördüncü gününde evinde yapılan aramada kendi el yazısıyla bazı notların bulunduğu açıklandı.

SUÇLAMALARI REDDETMEK İÇİN SAVUNMA GELİŞTİRMİŞ

Mahkemede, hemşire Letby'nin yapışkanlı kağıtlara yazdığı notlarda "Hangi iddialar kim tarafından yapıldı?", "Yorumlarını destekleyecek yazılı delilleri var mı?" gibi ifadelere yer verdiği kaydedildi. Savcı Nick Johnson KC, jüriye yaptığı açıklamada, notların ayrıca birçok "masumiyet iddiası"nı içerdiğine dikkati çekti. Suçlamaları reddeden hemşire, iddialar okunurken tepkisiz kaldı

"ONLARI BİLEREK ÖLDÜRDÜM"

Notların birinde "Yanlış bir şey yapmadım ve ellerinde kanıt yok, neden saklanmak zorundayım?" ifadesinin yazılı olduğu, bir diğer notta ise "Ben kötü biriyim.", "Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm." şeklindeki ifadelerin yer aldığı belirtildi. Savcı Johnson, konuşmasının ardından jüriye dönerek, "(Hemşire Letby'nin) Bu korkunç şeyleri yapıp yapmadığı, tüm kanıtları dinledikten sonra vermeniz gereken karardır." dedi. Hayatını kaybeden bebeklerden bazılarının aileleri de savcının konuşmasını dinlemek için duruşmaya katıldı ve büyük ekranlarda gösterilen notları gördü.

İDDİALAR OKUNURKEN TEPKİ GÖSTERMEDİ

Öte yandan iddialar okunurken hakkındaki cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarını reddeden hemşire Letby, herhangi bir tepki göstermedi. İngiltere'de 2015-2016 yıllarında 7 bebeği öldürmek ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüsle suçlanan hemşire Letby'nin yargılandığı duruşma sürüyor.

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Kaynak: AA

Manchester, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm - Son Dakika

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