İngiltere'de 7 Eylül'den bu yana Covid-19'a bağlı en düşük can kaybı - Son Dakika

İngiltere'de 7 Eylül'den bu yana Covid-19'a bağlı en düşük can kaybı

19.04.2021 19:52
İngiltere'de 7 Eylül'den bu yana Covid-19'a bağlı en düşük can kaybı, System.String[]

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 127 bin 274'e ulaştı.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 127 bin 274'e ulaştı. Ülkede 7 Eylül'den bu yana en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İngiltere'de 7 Eylül'den bu yana Covid-19'a bağlı en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 963 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 390 bin 783'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 4 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 127 bin 274'e yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 32 milyon 932 bin 448 kişiye Covid-19 aşısının ilk dozunun, 10 milyon 152 bin 39 kişiye ise her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

HİNDİSTAN "KIRMIZI LİSTEYE" ALINDI

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Hindistan'ı yeni bir Covid-19 mutasyonu tehlikesi nedeniyle "kırmızı listeye" eklendiğini belirtti. İngiltere'de şu ana kadar 104 kişide Covid-19'un Hindistan mutasyonunun tespit edildiğini ifade eden Hancock, 23 Nisan Cuma günü yerel saatle 04.00'den itibaren, son 10 gün içinde Hindistan'dan gelen çoğu kişinin girişinin reddedileceğini kaydetti. İngiliz veya İrlanda pasaportu sahiplerinin ve İngiltere'de ikamet hakkına sahip kişilerin girişine izin verileceğini bildiren Bakan Hancock, bu kişilerin devlet tarafından onaylanan otellerde 10 gün süreyle karantinaya alınması gerekeceğini ifade etti.

Yeni mutasyonun, daha fazla bulaşabilirlik veya tedavilere ve aşılara direnç gibi özelliklere sahip olup olmadığını görmek için test örneklerinin analiz edildiğini belirten Hancock, "Verileri inceledikten sonra ve ihtiyati olarak, Hindistan'ı kırmızı listeye eklemek için zor ama hayati bir karar verdik" dedi.

-İHA-

Koronavirüs, England, India, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de 7 Eylül'den bu yana Covid-19'a bağlı en düşük can kaybı - Son Dakika


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