İngiltere'de yaşam destek ünitesinden çekilen 12 yaşındaki Battersbee hayatını kaybetti

İngiltere'de 7 Nisan'dan bu yana yaşam destek ünitesine bağlı olan 12 yaşındaki Archie Battersbee, hayatını kaybetti.

Sky News'ın haberine göre, Archie'nin annesi Hollie Dance, Royal London Hastanesinde oğlunun bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden çekildiğini söyledi.

Dance, gözyaşları içinde oğlunun 12.15'te hayatın kaybettiğini dile getirdi.

Archie'nin çok güzel bir çocuk olduğunu ve sonuna kadar mücadele ettiğini belirten Dance, "Onun annesi olduğum için oldukça gururluyum." dedi.

Archie'nin yakınlarından Ella Rose Carter da sabah saatlerinde ilaç tedavisi sonlandırılan çocuğun bundan 2 saat sonra solunum cihazından ayrıldığını açıkladı.

Ailenin bir üyesinin veya bir çocuğun havasızlıktan öldüğünü izlemenin ne kadar ağır bir durum olduğuna işaret eden Carter, yaşadıklarını başka ailelerin yaşamamasını dilediğini belirtti.

Archie, 7 Nisan'da Essex'teki evinde boynuna sarılı bir bağ ile baygın halde bulunmuştu. Ailesi çocuklarının TikTok üzerinden yapılan ve katılımcılardan nefeslerini tutmalarını isteyen "Blackout" denemesine katıldığını düşündüklerini söylemişti.

Doktorlar 4 aydır tedavisi süren Archie'nin beyin ölümünün gerçekleştiğini ve yaşam destek ünitesinden çekilmesi gerektiğini belirtmişti.

Aile, hastanenin tedaviyi sonlandırmaya yönelik kararını ulusal mahkemelere taşımış, son olarak Temyiz Mahkemesi, Archie'nin 2 Ağustos Salı saat 12.00'ye kadar yaşam destek ünitesinden çekilmesine karar vermişti.

Battersbee'nin ailesi, hastanenin tedaviyi durdurma kararının ertelenmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmuştu ancak bu talep reddedilmişti.