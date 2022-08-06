İngiltere'de yaşam destek ünitesinden çekilen 12 yaşındaki Battersbee hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de yaşam destek ünitesinden çekilen 12 yaşındaki Battersbee hayatını kaybetti

06.08.2022 18:22
İngiltere'de yaşam destek ünitesinden çekilen 12 yaşındaki Battersbee hayatını kaybetti

İngiltere'de 7 Nisan'dan bu yana yaşam destek ünitesine bağlı olan 12 yaşındaki Archie Battersbee, hayatını kaybetti.

İngiltere'de 7 Nisan'dan bu yana yaşam destek ünitesine bağlı olan 12 yaşındaki Archie Battersbee, hayatını kaybetti.

Sky News'ın haberine göre, Archie'nin annesi Hollie Dance, Royal London Hastanesinde oğlunun bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden çekildiğini söyledi.

Dance, gözyaşları içinde oğlunun 12.15'te hayatın kaybettiğini dile getirdi.

Archie'nin çok güzel bir çocuk olduğunu ve sonuna kadar mücadele ettiğini belirten Dance, "Onun annesi olduğum için oldukça gururluyum." dedi.

Archie'nin yakınlarından Ella Rose Carter da sabah saatlerinde ilaç tedavisi sonlandırılan çocuğun bundan 2 saat sonra solunum cihazından ayrıldığını açıkladı.

Ailenin bir üyesinin veya bir çocuğun havasızlıktan öldüğünü izlemenin ne kadar ağır bir durum olduğuna işaret eden Carter, yaşadıklarını başka ailelerin yaşamamasını dilediğini belirtti.

Archie, 7 Nisan'da Essex'teki evinde boynuna sarılı bir bağ ile baygın halde bulunmuştu. Ailesi çocuklarının TikTok üzerinden yapılan ve katılımcılardan nefeslerini tutmalarını isteyen "Blackout" denemesine katıldığını düşündüklerini söylemişti.

Doktorlar 4 aydır tedavisi süren Archie'nin beyin ölümünün gerçekleştiğini ve yaşam destek ünitesinden çekilmesi gerektiğini belirtmişti.

Aile, hastanenin tedaviyi sonlandırmaya yönelik kararını ulusal mahkemelere taşımış, son olarak Temyiz Mahkemesi, Archie'nin 2 Ağustos Salı saat 12.00'ye kadar yaşam destek ünitesinden çekilmesine karar vermişti.

Battersbee'nin ailesi, hastanenin tedaviyi durdurma kararının ertelenmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmuştu ancak bu talep reddedilmişti.

YORUMLAR
500
Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi İngiltere istihbarat raporu: Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir aşamaya girmek üzere İngiltere istihbarat raporu: Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir aşamaya girmek üzere
Kaynak: AA

England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de yaşam destek ünitesinden çekilen 12 yaşındaki Battersbee hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi
17:41 Icardi iddiası Türk gazetecilerin arasını açtı! Biri "Ali Koç reddetti" dedi, diğeri yalanladı
17:17 Galatasaray'ın transferleri ezeli rakip taraftarlarını sinirlendirdi! Sosyal medya etiketleri gündem oldu
17:10 Kocaeli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper güç ülkeler İHA konusunda bizimle yatırıma girmek istiyorlar
17:02 Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak
16:39 Didier Drogba, Galatasaray taraftarına ve Türk futbolseverlere seslendi: Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyorsunuz?
16:38 Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar
16:30 "Sağdan sola donat" sözleriyle gündem olan Pelin Hurman'ı konuk alan Armağan Çağlayan'dan eleştirilere sert cevap: Sizin arkadaşınız değilim
16:16 Tunceli'de daireleri tek tek soyan 3 kadın, başka bir evi soyarken suçüstü yakalandı
15:47 Torreira ve Mertens'i renklerine bağlayan Galatasaray, bir süper yıldızla daha görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 18:22:39. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de yaşam destek ünitesinden çekilen 12 yaşındaki Battersbee hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement