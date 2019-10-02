Son Dakika Haberleri: İngiltere'de 76 villayı soyan romen çete hapse atıldı
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İngiltere'de 76 villayı soyan romen çete hapse atıldı

2 saat önce

İngiltere'de 76 villayı soyan Romen çete hapse atıldıGonca YAĞCI, (DHA) - İngiltere'de 76 lüks villayı soyarak 800 bin sterlin (5 milyon 620 bin TL) değerinde eşya çalan Romanyalı hırsızlık çetesi sonunda yakalanarak mahkemeye çıkarıldı.

İngiltere'de 76 villayı soyan Romen çete hapse atıldı

Gonca YAĞCI, (DHA) - İngiltere'de 76 lüks villayı soyarak 800 bin sterlin (5 milyon 620 bin TL) değerinde eşya çalan Romanyalı hırsızlık çetesi sonunda yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Çete üyeleri toplamda 27 yıl hapis cezası aldı.

West Midlands Emniyet Müdürlüğü'nün yayınladığı güvenlik kamerasındaki görüntülerde, eve giren bir hırsızın aşağıdaki arkadaşlarına çarşaf uzattığı, onların da bu çarşafla eve tırmandığı görülüyor.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Romanyalı hırsızlık çetesinin üyeleri, İngiltere'nin West Midlands, West Mercia, Staffordshire ve Gloucestershire bölgelerinde 76 lüks villaya soygun gerçekleştirdi. 2014- 2018 yılları arasındaki soygunlarda, çete üyelerinin 800 bin sterlin değerinde eşya ve 63 binden sterlinden (yaklaşık 450 bin TL) fazla nakit para çaldıkları tahmin ediliyor.

Dört kişilik soygun çetesinin toplamda 27 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

İngiltere'de 76 villayı soyan romen çete hapse atıldı

İngiltere, Sterlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:42 Kaynak: DHA
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