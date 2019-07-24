İngiltere'de 8 bakan istifa etti, 6 bakan görevden alındı
1 saat önce
İngiltere'de Boris Johnson'ın Başbakan olarak seçilmesinin ardından 8 bakan istifa etti, 6 bakan ise görevinden alındı.
İngiltere
'de Boris Johnson
'ın Başbakan olarak seçilmesinin ardından 8 bakan istifa etti, 6 bakan ise görevinden alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:12
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