İngiltere Başbakanı Liz Truss ve eşi Hugh O'Leary, Kraliçe'nin hayatı ve mirası üzerine düşünmek amacıyla yapılan saygı duruşuna Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde katıldı.

Kaynak: AA

Kraliçe Elizabeth, Togo Cumhuriyeti, England, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı - Son Dakika

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