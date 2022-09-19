Kraliçe 2. Elizabeth Londra'daki Westminster Kilisesi'nde Düzenlenen Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kraliçe 2. Elizabeth Londra'daki Westminster Kilisesi'nde Düzenlenen Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı

19.09.2022 15:39

İngiltere’de 8 Eylül’de yaşamını yitiren Kraliçe 2. Elizabeth, bugün Londra’daki Westminster Kilisesi’nde düzenlenen devlet töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene, kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra birçok devlet ve hükümet başkanı katıldı.

İngiltere'de 8 Eylül'de yaşamını yitiren Kraliçe 2. Elizabeth, bugün Londra'daki Westminster Kilisesi'nde düzenlenen devlet töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene, kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra birçok devlet ve hükümet başkanı katıldı.

İngiltere'de 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth için bugün Londra'daki Westminster Kilisesi'nde devlet töreni düzenlendi. Tören, Türkiye saati ile 13: 00'te başladı. Kraliyet ailesi üyeleri ile birlikte birçok devlet ve hükümet başkanının katıldığı törende Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

Tören başlamadan önce, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe için 96 dakika boyunca 96 kez çan çaldı. Westminster Salonu'ndan Westminster Kilisesi'ne götürülen 2. Elizabeth'in tabutuna, Kraliçe'nin çocukları Kral 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward eşlik etti. Kraliçe'nin torunları Prens William ve Harry de onların arkasında yürüdü.

Westminster Kilisesi'nin rahibi David Hoyle'un yönettiği törende, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby bir vaaz verdi. Törende İngiltere Başbakan Liz Truss, İncil'den bir pasaj okudu.

TÖRENE BİRÇOK DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANI KATILDI

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine birçok hükümet ve devlet başkanı katıldı. Törene katılan isimler arasında ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Kanada Cumhurbaşkanı Justin Trudeau, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve eşi Michelle Bolsonaro da yer aldı.

Birleşik Krallık'ın eski başbakanları David Cameron, Gordon Brown, John Major, Theresa May ve Boris Johnson da törene katıldı. Tören, yaklaşık bir saat sürdü.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi - Tören dev ekranlardan izleniyor (2) İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi - Tören dev ekranlardan izleniyor (2) Kraliçe Elizabeth'in naaşı cenaze töreni için Westminster Abbey Kilisesi'ne getirildi Kraliçe Elizabeth'in naaşı cenaze töreni için Westminster Abbey Kilisesi'ne getirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kraliçe 2. Elizabeth Londra'daki Westminster Kilisesi'nde Düzenlenen Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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