İngiltere'de "9 Numara" krizi

İngiltere'nin başkent Londra'daki Downing Sokağı'nda bulunan 10 Numaralı Başbakanlık konutunun yanında bulunan "9 Numaralı" basın ofisinin 2.6 milyon sterlinden fazla tutan restorasyon maliyeti, ülkede krize yol açtı.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson hükümeti, başkent Londra'daki Downing Sokağı'nda bulunan 10 Numaralı Başbakanlık konutunun yanıbaşında yer alan "9 Numaralı" basın ofisini restore etme kararı aldı. Restorasyon maliyetinin 2.6 milyon sterlinden fazla olduğu ve basın ofisinin benzerliğinin ABD Başkanlık Sarayı olan Beyaz Saray'daki basın ofisine benzetildiği ifade edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Downing Sokağı No 9'da Beyaz Saray benzeri basın bilgilendirme merkezinin restorasyonu için 2.6 milyon sterlinden fazla para harcadığı ifade edildi. Muhalefetteki İşçi Partisi'nin Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) çalışanları için önerilen yüzde 1 maaş zammı göz önünde bulundurulduğunda Başbakan Boris Johnson'ın 'utançla başını eğmesi' gerektiğini ifade etti. Muhalefet, 'gösterişli projeler' için harcanan 2.6 milyon sterlinlik maliyet nedeniyle Başbakan Boris Johnson'ın önceliklerini sorguladıklarını ifade etti.

BASIN MERKEZİ OLARAK KULLANILACAK

Hükümetin, televizyonda yayınlanacak bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi planladığını duyurmasıyla, ülkenin başkenti Londra'daki başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Sokağı'ndaki No 9'da geçen yıl kapsamlı bir tadilatın başladığı belirtildi. Press Association'dan gelen bilgi edinme özgürlüğü talebinin ardından tadilatın maliyetinin büyük ölçüde KDV hariç olmak üzere toplam 2 milyon 607 bin 767 sterlin olduğu açıklandı.

KAMU YARARI VAR

Kabine Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Görsel-işitsel ekipman, internet altyapısı, elektrik işleri ve aydınlatma dahil olmak üzere bir defaya mahsus sermaye gerektirecek. Bilgilendirmelerin televizyonda yayınlanmasının, şimdi ve gelecekte hükümetin çalışmaları hakkında kamusal hesap verme sorumluluğunu ve şeffaflığı artıracağından bu harcama kamu yararınadır" ifadeleri kullanıldı.

MUHALEFETİN GÜNDEMİNDE

Muhalefet milletvekillerinin, hükümetin koronavirüs salgını sırasında yaşadıkları eşi görülmemiş baskıya rağmen NHS çalışanlarına yüzde 1 maaş zammı önerisini eleştirmek için miktarı değerlendirdiği ifade edildi.