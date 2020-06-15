İngiltere'de ABD savaş uçağı düştü - Son Dakika

İngiltere'de ABD Hava Kuvvetlerine ait F-15C uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü.

Lakenheath Üssü'ndeki ABD Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, bir F-15C savaş uçağının, yerel saatle 09.40'ta (TSİ 11.40) Kuzey Denizi'nde düştüğü belirtildi.

Açıklamada, Lakenheath Üssü'nden havalanan uçağın, kaza anında rutin eğitim görevinde olduğu kaydedildi.

Kaza nedeninin bilinmediği belirtilirken, İngiliz arama ve kurtarma ekiplerinden destek istendiği vurgulandı.

Çalışmalarda öğle saatlerinde uçağın enkazına ulaşıldı.

Akşam saatlerinde yapılan açıklamada, pilotun cesedinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Pilotun adı, yakınlarına haber verilmeden açıklanmayacak." bilgisi paylaşıldı.

Olayda pilotun yaşamını yitirmesinin kendileri için "trajik bir kayıp" olduğu ifade edilen açıklamada, pilotun yakınlarına başsağlığı dilendi.

Tek kişilik bir hava savunma uçağı olan F-15C, 1979'dan beri ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor.

Lakenheath Üssü ise İngiltere'de ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan en büyük üs olarak biliniyor.