İngiltere'de acemi kundakçı kendini yaktı - Son Dakika

İngiltere'nin West Yorkshire bölgesinde park halindeki aracı yakmaya çalışan kundakçı kendini yaktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İngiltere'nin West Yorkshire bölgesinde Leymoor Road kasabasında meydana geldi. Sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, iki sağlık çalışanı çiftin aracını kundaklamaya çalışırken kendini yaktı. O anlar evin güvenlik kamerası tarafından an be an kayedildi. Acemi kundakçı,aracın camın kırılmaması üzerine aracın üzerine benzin döktü. Benzini fazla döktüğünü anlayamayan kundakçı, döktüğü benzinin üstüne geldiğini fark etmedi. Kundakçının çakmağı çakmasıyla bir anda araçla birlikte pantolonu da alev aldı. Görüntülerde çıkan alevlerin diğer araca da sıçradığı görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.