İngiltere'de Acil Durum Komitesi, yeni tip koronavirüs tehdidini görüşmek için toplanıyor - Son Dakika
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İngiltere'de Acil Durum Komitesi, yeni tip koronavirüs tehdidini görüşmek için toplanıyor

7 saat önce

İngiltere'de hükümet, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) tehdidini ele almak üzere Acil Durum Komitesini (COBRA) toplama kararı aldı.

İngiltere'de Acil Durum Komitesi, yeni tip koronavirüs tehdidini görüşmek için toplanıyor, System.String[]

İngiltere'de hükümet, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) tehdidini ele almak üzere Acil Durum Komitesini (COBRA) toplama kararı aldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs tehdidini ele almak üzere COBRA'nın toplanma kararı aldığı ve toplantıya Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın başkanlık edeceği bildirildi.

Toplantıyla ilgili karar, ülkede 14 kişinin virüs bulaştığı şüphesiyle dün muayene edilmesinin ardından alınırken, Başbakanlık henüz doğrulanmış bir vaka bulunmadığını kaydetti.

İngiliz basınına göre, bu 14 kişiden 5'inde virüse rastlanmazken, 9'uyla ilgili hala sonuçların açıklanması bekleniyor.

"Vakanın görülmesi kuvvetle muhtemel"

Kamu Sağlığı Kurumu Tıp Direktörü Prof. Paul Cosford, BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiltere'de koronavirüs vakalarının görülmesinin "kuvvetle muhtemel" olduğunu belirtti.

Cosford, son iki haftada Çin'in Vuhan kentine gidip ülkeye dönen ve ateş, hapşırma ile öksürük gibi semptomları gösteren herkesin hastanelere başvurması gerektiğine işaret etti.

Çin'deki salgında 26 kişi hayatını kaybetti?

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Ülkede salgından etkilenenlerin sayısının 887'ye, ölü sayısının 26'ya yükseldiği açıklanmıştı.

Virüs, Tayland'da 5, Singapur'da 3, Güney Kore'de 2, Japonya'da 2, Vietnam'da 2, ABD'de ise bir kişide görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildirmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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